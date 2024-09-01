Алип помог "Зениту" установить рекорд всех времен
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Питерский "Зенит" установил клубный рекорд всех времен по итогам матча РПЛ против "Нижнего Новгорода" (3:0). В этой игре принимал участие казахстанский защитник команды Нуралы Алип, передает корреспондент Vesti.kz.
Питерский "Зенит" установил клубный рекорд всех времен по итогам матча РПЛ против "Нижнего Новгорода" (3:0). В этой игре принимал участие казахстанский защитник команды Нуралы Алип, передает корреспондент Vesti.kz.
Как оказалось, это пятая подряд сухая победа "Зенита" в противостоянии с нижегородцами. Это первая подобная статистика сине-бело-голубых против определенного соперника. Подтверждение этому нашлось на Opta Sport.
В пяти матчах против "Нижнего Новгорода" питерцы одержали пять побед с общим счетом 12:0.
После семи туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Однако по итогам сегодняшнего дня команду из Санкт-Петербурга может опередить столичный "Локомотив". Для этого железнодорожникам необходимо обыграть дома "Краснодар".
Добавим, что Алип появился в стартовом составе и отыграл 76 минут. Он был заменен в тот момент, когда на табло уже горели 3:0.
Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Зенит
|7
|5
|2
|0
|18-1
|17
|2
|Локомотив М
|6
|5
|0
|1
|15-7
|15
|3
|Спартак М
|7
|4
|2
|1
|10-3
|14
|4
|Динамо М
|7
|4
|1
|2
|11-6
|13
|5
|ЦСКА М
|7
|4
|1
|2
|15-4
|13
|6
|Краснодар
|6
|3
|3
|0
|6-3
|12
|7
|Рубин
|7
|3
|1
|3
|11-12
|10
|8
|Ростов
|6
|2
|2
|2
|9-12
|8
|9
|Крылья Советов
|6
|2
|0
|4
|6-12
|6
|10
|Пари НН
|7
|2
|0
|5
|6-15
|6
|11
|Химки
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|12
|Оренбург
|7
|1
|3
|3
|9-13
|6
|13
|Динамо Мх
|6
|1
|2
|3
|2-6
|5
|14
|Ахмат
|7
|0
|5
|2
|4-10
|5
|15
|Акрон Тл
|7
|1
|2
|4
|7-13
|5
|16
|Факел
|6
|1
|1
|4
|2-10
|4
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