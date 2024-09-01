Алип помог "Зениту" установить рекорд всех времен

Питерский "Зенит" установил клубный рекорд всех времен по итогам матча РПЛ против "Нижнего Новгорода" (3:0). В этой игре принимал участие казахстанский защитник команды Нуралы Алип, передает корреспондент Vesti.kz.

Как оказалось, это пятая подряд сухая победа "Зенита" в противостоянии с нижегородцами. Это первая подобная статистика сине-бело-голубых против определенного соперника. Подтверждение этому нашлось на Opta Sport.

В пяти матчах против "Нижнего Новгорода" питерцы одержали пять побед с общим счетом 12:0.

После семи туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Однако по итогам сегодняшнего дня команду из Санкт-Петербурга может опередить столичный "Локомотив". Для этого железнодорожникам необходимо обыграть дома "Краснодар".

Добавим, что Алип появился в стартовом составе и отыграл 76 минут. Он был заменен в тот момент, когда на табло уже горели 3:0.