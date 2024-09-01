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Алип помог "Зениту" установить рекорд всех времен

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Алип помог "Зениту" установить рекорд всех времен ©ФК "Зенит"

Питерский "Зенит" установил клубный рекорд всех времен по итогам матча РПЛ против "Нижнего Новгорода" (3:0). В этой игре принимал участие казахстанский защитник команды Нуралы Алип, передает корреспондент Vesti.kz.

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Питерский "Зенит" установил клубный рекорд всех времен по итогам матча РПЛ против "Нижнего Новгорода" (3:0). В этой игре принимал участие казахстанский защитник команды Нуралы Алип, передает корреспондент Vesti.kz.

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Как оказалось, это пятая подряд сухая победа "Зенита" в противостоянии с нижегородцами. Это первая подобная статистика сине-бело-голубых против определенного соперника. Подтверждение этому нашлось на Opta Sport.

В пяти матчах против "Нижнего Новгорода" питерцы одержали пять побед с общим счетом 12:0.

После семи туров "Зенит" занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 17 очками. Однако по итогам сегодняшнего дня команду из Санкт-Петербурга может опередить столичный "Локомотив". Для этого железнодорожникам необходимо обыграть дома "Краснодар".

Добавим, что Алип появился в стартовом составе и отыграл 76 минут. Он был заменен в тот момент, когда на табло уже горели 3:0.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2 Локомотив М 6 5 0 1 15-7 15
3 Спартак М 7 4 2 1 10-3 14
4 Динамо М 7 4 1 2 11-6 13
5 ЦСКА М 7 4 1 2 15-4 13
6 Краснодар 6 3 3 0 6-3 12
7 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
8 Ростов 6 2 2 2 9-12 8
9 Крылья Советов 6 2 0 4 6-12 6
10 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
11 Химки 7 1 3 3 9-13 6
12 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
14 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
15 Акрон Тл 7 1 2 4 7-13 5
16 Факел 6 1 1 4 2-10 4

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