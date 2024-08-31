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Испания
Вчера 22:47
 

"Барселона" после разгрома 7:0 оторвалась от "Реала"

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"Барселона" после разгрома 7:0 оторвалась от "Реала" ©x.com/FCBarcelona

"Барселона" в матче четвертого тура Ла Лиги разгромила на своем поле "Вальядолид", сообщают Vesti.kz.

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"Барселона" в матче четвертого тура Ла Лиги разгромила на своем поле "Вальядолид", сообщают Vesti.kz.

Встреча на поле "сине-гранатовых" завершилась со счетом 7:0 в пользу хозяев поля.

Забитыми голами отметились: Рафинья (хет-трик - 20, 64 и 72 минута), Роберт Левандовски (24), Жюль Кунде (45+2), Дани Ольмо (82) и Ферран Торрес (85).

Каталонцы набрали 12 очков после четырех матчей. Они возглавляют таблицу Ла Лиги.

"Вильярреал", набравший семь баллов занимает второе место. Замыкает топ-3 "Сельта", у которой шесть очков, а у "Реала" пять баллов после трех туров.

Отметим, что первое в этом сезоне эль-класико состоится в рамках 11 тура в Мадриде, где "Реал" 27 октября примет "Барселону".

Реал Мадрид Барселона Испания Футбол

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