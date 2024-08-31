ҚПЛ
Вчера 21:57
Сенсацией обернулся матч "Ордабасы" в КПЛ
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©ФК "Ордабасы"
Шымкентский "Ордабасы" сыграл в матче 19 тура КПЛ-2024 против "Кайсара", сообщают Vesti.kz.
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Шымкентский "Ордабасы" сыграл в матче 19 тура КПЛ-2024 против "Кайсара", сообщают Vesti.kz.
Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.
Примечательно, что первыми вперед вышли гости после гола Игоря Пластуна на 16-й минуте. Украинский футболист замкнул подачу с углового.
На 65-й минуте Думан Нарзилдаев восстановил равновесие.
А на 70-й Виталий Приндетта принес победу "волкам". Украинский легионер оказался самым расторопным в штрафной шымкентцев после розыгрыша стандарта.
У "Ордабасы" 30 очков и третье место. "Кайсар" набрал 25 баллов и поднялся на пятую строчку.
Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"
|№
|Участник
|И
|В
|Н
|П
|М
|О
|1
|Кайрат
|17
|9
|5
|3
|27-15
|32
|2
|Актобе
|18
|8
|7
|3
|29-19
|31
|3
|Елимай
|18
|8
|7
|3
|30-22
|31
|4
|Ордабасы
|16
|8
|6
|2
|26-14
|30
|5
|Кайсар
|17
|6
|7
|4
|18-19
|25
|6
|Тобол
|16
|6
|6
|4
|23-17
|24
|7
|Атырау
|16
|5
|8
|3
|16-11
|23
|8
|Кызылжар
|17
|5
|4
|8
|17-17
|19
|9
|Жетысу
|17
|4
|7
|6
|14-20
|19
|10
|Астана
|13
|5
|3
|5
|14-12
|18
|11
|Туран
|14
|3
|3
|8
|11-22
|12
|12
|Женис
|15
|2
|3
|10
|9-25
|9
|13
|Шахтер
|16
|2
|2
|12
|7-28
|8
|14
|Аксу Пв
|0
|0
|0
|0
|0
|0
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