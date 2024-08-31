Сенсацией обернулся матч "Ордабасы" в КПЛ

Шымкентский "Ордабасы" сыграл в матче 19 тура КПЛ-2024 против "Кайсара", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Кызылорде завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

Примечательно, что первыми вперед вышли гости после гола Игоря Пластуна на 16-й минуте. Украинский футболист замкнул подачу с углового.

На 65-й минуте Думан Нарзилдаев восстановил равновесие.

А на 70-й Виталий Приндетта принес победу "волкам". Украинский легионер оказался самым расторопным в штрафной шымкентцев после розыгрыша стандарта.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024" № Участник И В Н П М О 1 Кайрат 17 9 5 3 27-15 32 2 Актобе 18 8 7 3 29-19 31 3 Елимай 18 8 7 3 30-22 31 4 Ордабасы 16 8 6 2 26-14 30 5 Кайсар 17 6 7 4 18-19 25 6 Тобол 16 6 6 4 23-17 24 7 Атырау 16 5 8 3 16-11 23 8 Кызылжар 17 5 4 8 17-17 19 9 Жетысу 17 4 7 6 14-20 19 10 Астана 13 5 3 5 14-12 18 11 Туран 14 3 3 8 11-22 12 12 Женис 15 2 3 10 9-25 9 13 Шахтер 16 2 2 12 7-28 8 14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0 Перейти на страницу турнирной таблицы →

У "Ордабасы" 30 очков и третье место. "Кайсар" набрал 25 баллов и поднялся на пятую строчку.