Матч чемпионата Турции с участием Аймбетова завершился разгромом

В четвертом туре турецкой Суперлиги "Адана Демирспор" на своем поле принимал "Галатасарай". Встреча завершилась разгромной победой гостей, сообщают Vesti.kz.

По итогам первого тайма гости из Стамбула наколотили четыре безответных мяча, а к исходу часа игры счет был уже 0:5. Но в итоге хозяевам удалось отыграть один мяч. Итоговый счет - 1:5.

В составе победителей забили Керем Актюркоглу (9'), Барыш Альпер Йылмаз (31'), Дрис Мертенс (37') и Абдюлькерим Бардакджи (60'). Еще один мяч был забит вследствие автогола на 18-й минуте.

У хозяев в стартовом составе вышел казахстанский нападающий Абат Аймбетов. Он был заменен на 51-й минуте. Только после его ухода с поля "Адана Демироспору" удалось забить один гол - отличился Эндрю Гравийон с пенальти (79').

При счете 0:3, на 35-й минуте, у казахстанца был шанс забить. Ему было необходимо попасть в пустые ворота примерно с 35 метров. Однако точность его подвела:

Благодаря этому результату "Галатасарай" набрал девять очков и поднялся на второе место в турнирной таблице. Что касается хозяев, то команда Аймбетова располагается на последнем 20-м месте - в активе всего один балл.

29-летний Абат в этом сезоне провел на поле в составе турецкого клуба порядка 140 минут, однако голевыми действиями не отличался.