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Вчера 19:00
 

Алип "помог" "Зениту" перед матчем за лидерство в РПЛ

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Алип "помог" "Зениту" перед матчем за лидерство в РПЛ ©ФК "Зенит"

Представлен состав "Зенита" на матч седьмого тура РПЛ против "Пари НН", сообщают Vesti.kz.

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Представлен состав "Зенита" на матч седьмого тура РПЛ против "Пари НН", сообщают Vesti.kz.

Встреча в Нижнем Новгороде пройдет сегодня, 31 августа и начнется в 19:30 по казахстанскому времнени.

Защитник сборной Казахстана Нуралы Алип попал в стартовый состав питерцев. Причем, казахстанец был вынесен на анонс клуба об этом.

Стартовый состав "Зенита": Латышонок, Караваев, Сантос, Алип, Нино, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Кассьерра, Педро, Гонду.

"Зенит" занимает второе место в таблице РПЛ, набрав 14 очков. 15 баллов у идущего первым "Локомотива", который свою игру проведет завтра, 1 сентября.


Алип Нуралы Зенит Казахстанцы за границей Футбол

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