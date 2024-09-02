4 голами завершился матч ПСЖ в чемпионате Франции

"Пари Сен-Жермен" выиграл третий матч подряд в чемпионате Франции по футболу (Лига 1). На этот раз подопечные Луиса Энрике в рамках третьего тура одолели на выезде "Лилль" со счетом 3:1, передают Vesti.kz.

У победителей отличились Витинья (33-я минута с пенальти), Брэдли Баркола (36-я) и Рэндал Коло Муани (90+2-я). В составе проигравших один мяч отыграл Эдон Жегрова (78-я).

После этой победы ПСЖ с 9 очками лидирует в турнирной таблице, "Лилль" с 6 баллами находится на шестой строчке.

15 сентября "Лилль" на выезде сыграет с "Сент-Этьеном", а ПСЖ в этот день дома примет "Брест".