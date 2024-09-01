Садриддин Ахмедов оформил нокаут в первом раунде в своем дебюте в США

Небитый казахстанский боксер первого среднего веса Садриддин Ахмедов (14-0, 12 КО) добился очередной победы. В рамках вечера бокса в Санта-Инезе (Калифорния, США) он встретился с американцем Антонио Тоддом (17-10, 9 КО), сообщает корреспондент Vesti.kz.

Продолжение • Видео стремительного нокаута Садриддина Ахмедова в США

Противостояние завершилось победой Ахмедова, который нокаутировал оппонента на последней минуте первого же раунда. Сначала казахстанец отправил оппонента в нокдаун, но через несколько мгновений добил соперника и заставил рефери вмешаться.

Для 26-летнего Садриддина это был первый бой с декабря 2022 года. Он добился своей 14-й победы в карьере и 12-й досрочной. Что касается 30-летнего Тодда, то он потерпел уже 11-е поражение.

Отметим, что это был первый бой Ахмедова на территории США.