Казахстанский файтер оказался в центре скандала. Его задержали бойцы отряда СОБР

Казахстанский боец лиги ММА Самандар Рузматов (6-0) был задержан полицией после турнира NAIZA 66 в Актау. 22-летний файтер не был участником этого ивента, сообщает корреспондент Vesti.kz.

В главном бою вечера прошел титульный бой в полусреднем весе между россиянином Рамазаном Гасановым (12-0) и казахстанцем Игорем Свиридом (18-14). Он завершился разгромной победой и страшным нокаутом в исполнении Гасанова.

Рузматов является претендентом в этой весовой категории. В этом году лига несколько раз предпринимала попытки организации их поединка с Гасановым, но раз за разом бой отменялся из-за неготовности Самандара.

После боя Гасанов обратился к публике, припомнив, что Самандар так и не вышел на бой, и вместо него это сделал Свирид. Через несколько мгновений казахстанский проспект, находившийся среди зрителей, оказался в октагоне. Организаторы хотели провести между ними дуэль взглядов, но в итоге между бойцами завязалась драка, которую быстро предотвратили.

Но этот факт не помог избежать последствий для Рузматова. В клетку ворвались бойцы специального отряда быстрого реагирования (СОБР) и задержали спортсмена.

Отметим, что Гасанов и Рузматов являются непобежденными бойцами. У россиянина 12 побед в 12 поединках, а у представителя Казахстана шесть выигрышей в шести боях.

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