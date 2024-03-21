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Новости спорта MMA Naiza

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"За два раунда". 22-летний казахстанец угрожает опытному чемпиону из Дагестана с 11-0

"За два раунда". 22-летний казахстанец угрожает опытному чемпиону из Дагестана с 11-0
©NAIZA

18 мая в Алматы состоится крупный бойцовский турнир, который организуют сразу два промоушена - российская организация Fight Nights и казахстанская лига NAIZA. В главном поединке вечера за специальный пояс двух организаций поборются легковесы - азербайджанец Нариман Аббасов (29-5) и казахстанец Фаниль Рафиков (22-7), а в соглавном поединке чемпион Fight Nights в легчайшем весе казахстанец Сабит Жусупов (16-3) подерется с представителем Азербайджана Магеррамом Гасанзаде (9-1).

Но не менее, а, может, и более интригующим станет противостояние за пояс чемпиона полусреднего веса NAIZA между двумя непобежденными бойцами. Россиянин Рамазан Гасанов (11-0) будет защищать свой титул в поединке с казахстанцем Самандаром Рузматовым (6-0). Корреспондент Vesti.kz уделил особое внимание именно этой паре бойцов.

30-летний файтер из Дагестана и 22-летний проспект из Астаны оспорят титул и решат, кто из них попрощается с ноликом в графе поражений. В июне прошлого года Гасанов, представляющий дагестанский клуб "Горец", а также костанайскую Arlan MMA Team, завоевал пояс чемпиона NAIZA в полусреднем весе, в своем четвертом бою в лиге финишировав представителя Китая Бао Чжана (1-3).

На прошлой неделе он провел свой очередной бой, теперь уже в среднем весе. На турнире в Алматы Рамазан в первом же раунде техническим нокаутом финишировал бойца из Узбекистана Мамуржона Хамидова (4-3). Теперь у Гасанова 5-0 под эгидой NAIZA, причем в четырех боях он победил досрочно.

Однако в Казахстане появился претендент, который уверен в своем превосходстве над небитым Гасановым - это молодой боец столичного клуба Tobet Top Team Рузматов. Спортсмен, который начал делать свои первые карьерные шаги в Туркестанской области, имеет идеальный рекорд 6-0.

Он финишировал всех своих соперников в первом раунде, имея на своем счету три нокаута и столько же побед сдачей противников. В конце октября 2023-го он провел свой последний бой в лиге, победив техническим нокаутом Фарходжона Машрапова (2-3) из Узбекистана. 

Недавний турнир в Алматы Самандар посетил лично, чтобы посмотреть на выступление Гасанова и встретиться с ним лицом к лицу:

О потенциальном противостоянии Гасанова и Рузматова говорилось еще в прошлом году. Однако российский спортсмен обвинил казахстанца в том, что тот избегает поединка. В различных интервью он раз за разом повторял одну и ту же мысль:

"Пока ждал Рузматова, пришлось подняться в весе. У меня нет времени кого-то ждать, впереди большие цели. Пока я буду его ждать, можно успеть завершить карьеру. Пока они в себя придут, пока вес скинут... Поэтому я планирую и в 84 килограммах завоевать титул", - объяснял дагестанец анонс своего боя с Хамидовым.

Но и Самандар не молчал. Он не подтвердил информацию, что были какие-то официальные предложения о поединке. При этом казахстанец повторял, что готов подраться с Гасановым и вернуть пояс в свою страну в любое время:

"Что ж, братья, все хорошо. Я выйду на этот бой и верну пояс на родину", - написал он в соцсетях.

Между бойцами было много колкостей. По словам Самандара, опытный Рамазан его ничем не впечатлил. Более того, Рузматов не считает, что Гасанов сделал что-то поистине стоящее, чтобы действительно заслужить чемпионский титул. 

Гасанов утверждал, что у него имеется преимущество над соперником в некоторых аспектах, особенно в борьбе. Но Самандар припомнил, что является мастером спорта по грэпплингу не просто так. Плюс ко всему, казахстанец подметил, что к 30 годам у Рамазана в рекорде значилось десять побед, а у него к 22 - уже шесть. Это сравнение казахстанец охарактеризовал как "небо и земля", указав на свой темп и перспективы.

Теперь молодой боец, который по итогам 2023 года победил в номинации "Прорыв года" по версии NAIZA, получил титульный шанс. Таких соперников, как Рамазан, у него еще не было. Ведь Гасанов непобежденный и достаточно опытный.

Что касается предыдущих оппонентов Рузматова, то они были либо дебютантами, либо имели отрицательный рекорд. Поэтому для казахстанца это большой шаг вперед и возможность доказать всем, что громкие слова - не просто хайп.

Самандар уверен в своем превосходстве. В одном из интервью в соцсетях он дал честный прогноз на поединок с Гасановым, заявив, что финиширует его за два раунда из пяти назначенных.

В конце прошлого года Рузматов в своих соцсетях выложил фотографию с чемпионским поясом NAIZA. В итоге в комментариях между будущими соперниками завязался диалог:

Р.Г: Только если Нурбек Карабала (президент NAIZA - Прим. автора) подарит тебе его (пояс).

С.Р: Что-то ты много болтаешь. Даже не заметишь, как я тебя успокою и этот пояс станет моим.

Р.Г: Я не любитель болтать. Тренируйся лучше хорошо. Смотрю, ты чуть щечки распустил. Скоро увидимся.

*Р.Г (Рамазан Гасанов), С.Р (Самандар Рузматов)

Теперь у двух непобежденных бойцов есть назначенный анонсированный бой, дата и место проведения. Через два месяца в Алматы они выявят сильнейшего и закроют все вопросы, образовавшиеся за последние месяцы.

Битва дагестанской школы против казахстанской, столкновение опыта против молодости, противостояние двух ярких финишеров за звание сильнейшего представителя полусреднего дивизиона NAIZA. Этот поединок вызовет огромный интерес как у российской публики, так и, разумеется, у казахстанской. Ажиотажа точно будет не меньше, чем на двух главных боях совместного турнира Fight Nights и NAIZA.

Фото: NAIZA©️

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Метки:
MMA NAIZA Казахстан Рафиков Фаниль Алматы Россия Дагестан

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