Страшным избиением обернулся чемпионский бой казахстанского ветерана

В Актау прошел бойцовский турнир NAIZA 66. В главном поединке вечера оспаривался титул чемпиона лиги в полусреднем весе между обладателем пояса из России Рамазаном Гасановым (12-0) и казахстанским ветераном Игорем Свиридом (18-14), передает корреспондент Vesti.kz.

Поединок, рассчитанный на пять раундов, был остановлен уже в середине второго отрезка. Он завершился победой Гасанова техническим нокаутом (добивание).

Избиение 38-летнего Свирида в партере со стороны выглядело очень жестко. В итоге Гасанов продлил свою беспроигрышную серию, а Свирид потерпел уже четвертую неудачу кряду (все - нокаутом).

Отметим, что в 2014 году Свирид стал чемпионом сразу двух крупных мировых организаций - АСА и ONE Championship.