Видео стремительного нокаута Садриддина Ахмедова в США
©Кадр из трансляции
Финиш Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) в дебютном бою на территории США получился очень быстрым. Поединок не дошел даже до второго раунда. Vesti.kz представляют вашему вниманию видео нокаута в исполнении казахстанца.
Финиш Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) в дебютном бою на территории США получился очень быстрым. Поединок не дошел даже до второго раунда. Vesti.kz представляют вашему вниманию видео нокаута в исполнении казахстанца.
Напомним, что это был первый бой Ахмедова на американском ринге. Он нанес поражение местному боксеру Антонио Тодду (17-10, 9 КО).
Akhmedov just dominated!! #HFN pic.twitter.com/cTd2aqasfz— UFC FIGHT PASS (@UFCFightPass) September 1, 2024
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