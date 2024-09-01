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Видео стремительного нокаута Садриддина Ахмедова в США

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Видео стремительного нокаута Садриддина Ахмедова в США ©Кадр из трансляции

Финиш Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) в дебютном бою на территории США получился очень быстрым. Поединок не дошел даже до второго раунда. Vesti.kz представляют вашему вниманию видео нокаута в исполнении казахстанца.

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Финиш Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО) в дебютном бою на территории США получился очень быстрым. Поединок не дошел даже до второго раунда. Vesti.kz представляют вашему вниманию видео нокаута в исполнении казахстанца.

Напомним, что это был первый бой Ахмедова на американском ринге. Он нанес поражение местному боксеру Антонио Тодду (17-10, 9 КО).

Бокс Профессиональный бокс Казахстан Ахмедов Садриддин США

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