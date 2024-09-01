Стало известно, где "Астана" примет "Челси" в Лиге конференций

Стало известно, в каком городе "Астана" проведет домашний матч основного раунда Лиги конференций против английского "Челси", передает Vesti.kz.

По информации официального сайта УЕФА, матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы. Начало матча запланировано на 20:30 по казахстанскому времени.

Напомним, помимо "Челси" соперниками "Астаны" в рамках общего этапа Лиги Конференций станут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.

Отметим, что "Астана" пробилась в Лигу Конференций пройдя три квалификационных раунда, обыграв молдавский "Милсами", румынский "Корвинул" и норвежский "Бранн".

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