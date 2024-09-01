Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция   +7 (700) 3 888 188
Реклама   +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
Лига конференций
Сегодня 19:05
 

Стало известно, где "Астана" примет "Челси" в Лиге конференций

  Комментарии

Поделиться
Стало известно, где "Астана" примет "Челси" в Лиге конференций ©ФК "Астана"

Стало известно, в каком городе "Астана" проведет домашний матч основного раунда Лиги конференций  против английского "Челси", передает Vesti.kz.

Поделиться

Стало известно, в каком городе "Астана" проведет домашний матч основного раунда Лиги конференций  против английского "Челси", передает Vesti.kz.

По информации официального сайта УЕФА, матч состоится 12 декабря на Центральном стадионе Алматы. Начало матча запланировано на 20:30 по казахстанскому времени.

Напомним, помимо "Челси" соперниками "Астаны" в рамках общего этапа Лиги Конференций станут кипрские АПОЭЛ и "Пафос", португальская "Витория" (Гимарайнш), валлийский "Нью-Сейнтс" и сербский ТСЦ.

Отметим, что "Астана" пробилась в Лигу Конференций пройдя три квалификационных раунда, обыграв молдавский "Милсами", румынский "Корвинул" и норвежский "Бранн".

Сколько "Астана" заработала за сенсацию в Лиге конференций: матч с "Челси" очень выгоден
 

 

 

Астана ФК Челси Еврофутбол Футбол Лига конференций

Реклама

Живи спортом!