Промоутер Головкина высказался о будущем нокаутера из Казахстана после исторического боя
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мнением о перспективах Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), передает Vesti.kz.
Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мнением о перспективах Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), передает Vesti.kz.
Казахстанец триумфально дебютировал в США, нокаутировав в первом раунде американского боксера Антонио Тодда (17-11, 9 КО).
- Том, у вас были очень талантливые боксеры из Казахстана в прошлом - особенно в среднем весе. Что вы думаете о выступлении Ахмедова и когда мы увидим его в ринге снова?
- Это был впечатляющий нокаут. Мы ждем еще много нокаутов от него, - заявил Леффлер.
Напомним, Ахмедов впервые выступил в США. Это был первый бой Ахмедова с декабря 2022 года. После победы он сделал заявление о своем будущем.
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