Промоутер Головкина высказался о будущем нокаутера из Казахстана после исторического боя

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мнением о перспективах Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), передает Vesti.kz.

Казахстанец триумфально дебютировал в США, нокаутировав в первом раунде американского боксера Антонио Тодда (17-11, 9 КО).

- Том, у вас были очень талантливые боксеры из Казахстана в прошлом - особенно в среднем весе. Что вы думаете о выступлении Ахмедова и когда мы увидим его в ринге снова?

- Это был впечатляющий нокаут. Мы ждем еще много нокаутов от него, - заявил Леффлер.