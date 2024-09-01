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Промоутер Головкина высказался о будущем нокаутера из Казахстана после исторического боя

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Промоутер Головкина высказался о будущем нокаутера из Казахстана после исторического боя ©instagram.com/sadriddin_____soq

Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мнением о перспективах Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), передает Vesti.kz.

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Промоутер казахстанского боксера Геннадия Головкина Том Леффлер поделился мнением о перспективах Садриддина Ахмедова (14-0, 12 КО), передает Vesti.kz.

Казахстанец триумфально дебютировал в США, нокаутировав в первом раунде американского боксера Антонио Тодда (17-11, 9 КО). 

- Том, у вас были очень талантливые боксеры из Казахстана в прошлом - особенно в среднем весе. Что вы думаете о выступлении Ахмедова и когда мы увидим его в ринге снова?

- Это был впечатляющий нокаут. Мы ждем еще много нокаутов от него, - заявил Леффлер.

Напомним, Ахмедов впервые выступил в США. Это был первый бой Ахмедова с декабря 2022 года. После победы он сделал заявление о своем будущем.

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