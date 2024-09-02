Первая ракетка Казахстана сделала камбэк и вышла в четвертьфинал US Open

Казахстанская теннисистка Анна Данилина c Харри Хелиоваарой из Финляндии вышла в четвертьфинал US Open-2024 в миксте, передают Vesti.kz.

В матче 1/8 финала они выиграли у испанки Кристины Букши и бельгийца Йорана Флигена - 4:6, 6:3, 10:8.

Встреча длилась 1 час и 24 минуты.

За выход в полуфинал Данилина и Хелиоваара встретятся с американским дуэтом Тейлор Таунсенд - Дональд Янг. Матч состоится в ночь на 3 сентября.

В первом круге казахстанско-финская пара обыграла британца Джо Солсбери и канадку Габриэлу Дабровски (4:6, 7:6 (7:5), 10:8).

Отметим, что Данилина вместе с россиянкой Ириной Хромачевой выступает в женском парном разряде на Открытом чемпионате США по теннису. В 1/8 финала они встретятся с Терезой Михаликовой из Словакии и Оливией Николлс из Великобритании. Игра состоится 2 сентября и начнется приблизительно в 23:30.