Названа сборная, которую возглавит Гвардиола после ухода из "Ман Сити"

Стало известно, какую сборную может возглавить Хосеп Гвардиола после ухода из "Манчестер Сити", передают Vesti.kz.

По информации The Athletic, Бразильская конфедерация футбола (CBF) делает большую ставку на Гвардиолу, ее представители неоднократно звонили каталонцу в этом году.

Говорят, Гвардиола был раздосадован, когда CBF отказалась от его кандидатуры после его работы в "Барселоне", но источники, близкие к нему, утверждают, что ему нравится идея работы в сборной Бразилии.

Однако есть еще более сильная точка зрения, что он останется в "Манчестер Сити" еще на один сезон и будет работать над переходом в национальную сборную в рамках подготовки к чемпионату мира 2030 года.

Гвардиола еще не принял окончательное решение, но некоторые в клубе отмечают изменения в атмосфере. Ранее считалось, что он уйдет, но продление контракта казалось все более вероятным.

Гвардиола возглавляет английский клуб с 2016 года. До этого он тренировал "Баварию" и "Барселону". С каталонцами выиграл 14 трофеев, с мюнхенцами - 7, с "Сити" - 18.

Ранее появилась информация, что Гвардиола перед приходом в "Манчестер Сити" отказал одному топ-клубу, подробности приведены здесь.

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