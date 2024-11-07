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Гвардиола отказал топ-клубу и вызвал шок

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Гвардиола отказал топ-клубу и вызвал шок ©Depositphotos.com/operations@newsimages.co.uk

Стало известно, что Хосеп Гвардиола в свое время предпочел "Манчестер Юнайтед" другой английский клуб - "Манчестер Сити". Об этом рассказал журналист Мигель Дилэйни в своей книге States of Play, передают Vesti.kz со ссылкой на The Independent.

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Стало известно, что Хосеп Гвардиола в свое время предпочел "Манчестер Юнайтед" другой английский клуб - "Манчестер Сити". Об этом рассказал журналист Мигель Дилэйни в своей книге States of Play, передают Vesti.kz со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" был ошеломлен, когда узнал, что Гвардиола станет тренером "Манчестер Сити" в декабре 2015 года. В "МЮ" считали, что переговоры с каталонцем были настолько продуктивными, что они были уверены в его назначении.

Будущее Гвардиолы было одной из главных тем 2015 года, так как стало очевидно, что он покинет "Баварию" по окончании сезона-2015/16.

А в 2016 году он присоединился к "Манчестер Сити", причем клуб строил свой проект вокруг перспективы назначения каталонца, уже пригласив его ближайших знакомых из золотой эры "Барселоны" 2008-2012 годов, включая генерального директора Феррана Сориано и спортивного директора Чики Бегиристайна.

Прежде чем Гвардиола в конечном итоге создал футбольную династию в синей половине Манчестера, в "МЮ" посчитали, что их история и авторитет перевесят все, особенно учитывая то, что Гвардиола был хорошо знаком с сэром Алексом Фергюсоном на протяжении многих лет. В "МЮ" полагали, что сделка по приглашению Гвардиолы уже близка. Однако он в итоге выбрал "Сити". Уточняется, что на его выбор повлияло более солидное предложение от "Сити" по контракту. Кроме того Гвардиола считал себя в долгу перед Бегиристайном за то, что тот посодействовал его назначению на пост главного тренера "Барселоны" в 2008 году, а потому просто не мог отказать "Сити".

Напомним, Гвардиола выиграл с "Барселоной" 14 трофеев, с "Баварией" - 7, с "Манчестер Сити" - 18.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 10 8 1 1 19-6 25
2 Манчестер Сити 10 7 2 1 21-11 23
3 Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Челси 10 5 3 2 20-12 18
5 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
6 Астон Вилла 10 5 3 2 17-15 18
7 Тоттенхэм Хотспур 10 5 1 4 22-11 16
8 Брайтон энд Хов Альбион 10 4 4 2 17-14 16
9 Фулхэм 10 4 3 3 14-13 15
10 Борнмут 10 4 3 3 13-12 15
11 Ньюкасл Юнайтед 10 4 3 3 10-10 15
12 Брентфорд 10 4 1 5 19-20 13
13 Манчестер Юнайтед 10 3 3 4 9-12 12
14 Вест Хэм Юнайтед 10 3 2 5 13-19 11
15 Лестер Сити 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон 10 2 3 5 10-17 9
17 Кристал Пэлас 10 1 4 5 8-13 7
18 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
19 Саутгемптон 10 1 1 8 7-19 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 10 0 3 7 14-27 3

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Гвардиола Хосеп Манчестер Юнайтед Манчестер Сити АПЛ Футбол

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