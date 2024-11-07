Гвардиола отказал топ-клубу и вызвал шок

Стало известно, что Хосеп Гвардиола в свое время предпочел "Манчестер Юнайтед" другой английский клуб - "Манчестер Сити". Об этом рассказал журналист Мигель Дилэйни в своей книге States of Play, передают Vesti.kz со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что "Манчестер Юнайтед" был ошеломлен, когда узнал, что Гвардиола станет тренером "Манчестер Сити" в декабре 2015 года. В "МЮ" считали, что переговоры с каталонцем были настолько продуктивными, что они были уверены в его назначении.

Будущее Гвардиолы было одной из главных тем 2015 года, так как стало очевидно, что он покинет "Баварию" по окончании сезона-2015/16.

А в 2016 году он присоединился к "Манчестер Сити", причем клуб строил свой проект вокруг перспективы назначения каталонца, уже пригласив его ближайших знакомых из золотой эры "Барселоны" 2008-2012 годов, включая генерального директора Феррана Сориано и спортивного директора Чики Бегиристайна.

Прежде чем Гвардиола в конечном итоге создал футбольную династию в синей половине Манчестера, в "МЮ" посчитали, что их история и авторитет перевесят все, особенно учитывая то, что Гвардиола был хорошо знаком с сэром Алексом Фергюсоном на протяжении многих лет. В "МЮ" полагали, что сделка по приглашению Гвардиолы уже близка. Однако он в итоге выбрал "Сити". Уточняется, что на его выбор повлияло более солидное предложение от "Сити" по контракту. Кроме того Гвардиола считал себя в долгу перед Бегиристайном за то, что тот посодействовал его назначению на пост главного тренера "Барселоны" в 2008 году, а потому просто не мог отказать "Сити".

Напомним, Гвардиола выиграл с "Барселоной" 14 трофеев, с "Баварией" - 7, с "Манчестер Сити" - 18.

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