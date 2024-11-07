"Ман Сити" нашел Гвардиоле замену: он работал в "Барсе" и раскрыл новых звезд

Стало известно, кто может сменить на посту главного тренера "Манчестер Сити" Хосепа Гвардиолу. Каталонский специалист возглавляет английский клуб с 2016 года, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, "Манчестер Сити" полностью размышляет о будущем Гвардиолы, который привел команду к завоеванию титулов и созданию уникального стиля игры. Следующим летом у него истекает контракт, а в "Сити" не уверены, продолжит ли он работу или пришло время подумать о его преемнике. Отмечается, что им может стать Хави Эрнандес.

Поскольку Гвардиола еще не определился со своим будущим, руководство "Сити" изучило несколько альтернативных вариантов его замены, среди которых Хаби Алонсо является одним из самых популярных имен. Однако в последние дни имя Хави Эрнандеса стало громко звучать. Бывший тренер "Барселоны", находящийся в творческом отпуске после неплохого периода в каталонском клубе, уже выразил желание вернуться к тренерской работе в следующем сезоне и очень хотел бы сделать это в таком элитном проекте, как этот из "Манчестер Сити".

Руководство "Сити" высоко ценит работу Хави в "Барселоне", где ему не только удалось выиграть чемпионат, но и оживить команду, опираясь на молодые таланты, такие как Ламин Ямаль и Пау Кубарси. Эти двое сегодня являются ключевыми игроками "Барселоны" и представляют именно тот тип игроков, который "Манчестер Сити" хочет воспитать: молодые люди с талантом, обученные философии владения мячом и приверженностью атакующему стилю, который так характеризует команды Гвардиолы. Для "Сити" Хави представляет собой естественное продолжение наследия Гвардиолы, но со способностью внести свой вклад и адаптироваться к требовательному контексту премьер-лиги.

Однако исход возможного прибытия Хави во многом будет зависеть от того, какое решение примет Гвардиола. Хотя он еще не дал четких сигналов о своем будущем, руководство "Сити" изучает кандидатуру Хави, который способен не только вписаться в клубную культуру, но и привнести свежесть, которая удержит команду в элите английского и европейского футбола.

Хави возглавлял "Барселону" в период 2021-2024 годов. Изначально с ним хотели продолжить сотрудничество, но после его заявлений о финансовых проблемах команды руководство "сине-гранатовых" решило расстаться с Хави, назначив на его место немецкого специалиста Ханс-Дитера Флика.