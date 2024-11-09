Губерниев рассказал о перспективах Черчесова в Казахстане после ухода президента КФФ

Российский спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал перспективы возвращения Станислава Черчесова на родину после ухода Адлета Барменкулова с поста президента Казахстанской футбольной федерации, передают Vesti.kz.

Согласно Уставу КФФ, новый президент будет избран на Внеочередной конференции КФФ, дата которой будет объявлена позднее.

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"Черчесов еще не закончил с Казахстаном. Может быть, он начнет сейчас все матчи выигрывать и его оставят на посту главного тренера. Так что я не стал бы забегать вперед и думать о его возвращении в Россию. Поэтому просто пожелаю ему удачи на посту тренера соседней страны", - сказал Губерниев в разговоре с "ВсеПроСпорт".

Отметим, что срок действия контракта Черчесова с КФФ истечет только летом 2026 года.

Под руководством российского специалиста казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0) в Лиге наций, а также проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4).

14 ноября Казахстан примет дома Австрию, а 17-го числа сыграет в гостях с Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.

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