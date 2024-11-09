Черчесов получит больше полумиллиарда тенге за увольнение из сборной Казахстана. Подробности

В случае увольнения из сборной Казахстана российский тренер Станислав Черчесов получит большую компенсацию. Все условия прописаны в его трудовом договоре, передают Vesti.kz.

Так, по информации Legalbet.kz, в контракте между Черчесовым и КФФ есть пункт о неустойке в обе стороны. Если тренера захочет увести другая команда/сборная, то заинтересованная сторона, либо сам россиянин, должны заплатить федерации один миллион евро.

Аналогичную сумму в КФФ должны будут выплатить Станиславу Саламовичу, если его уволят с поста главного тренера сборной Казахстана. По сегодняшнему курсу, один миллион евро - 530,85 миллиона тенге.

Отметим, что срок действия контракта Черчесова с КФФ истечет только летом 2026 года. Ранее была информация, что тренер получает 1,2 миллиона евро в год, однако она неоднократно была опровергнута.

Накануне стало известно, что свой пост покинул президент КФФ Адлет Барменкулов. На следующей неделе сборная Казахстана проведет два заключительных матча в группе Лиги наций. Пока при Черчесове команда не одержала ни одной победы и ни разу не забила в четырех встречах.