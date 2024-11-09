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КПЛ
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Последний тур КПЛ: кого из судей назначили на ключевые матчи?

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Последний тур КПЛ: кого из судей назначили на ключевые матчи? ©ФК "Актобе"

В воскресенье, 10 ноября, пройдет заключительный тур КПЛ-2024. На официальном сайте КФФ опубликовали список арбитров, сообщают Vesti.kz.

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В воскресенье, 10 ноября, пройдет заключительный тур КПЛ-2024. На официальном сайте КФФ опубликовали список арбитров, сообщают Vesti.kz.

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"Женис" - "Кызыл-Жар"

Судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Самат Тергеусизов (Алматы), Илашбек Орунбаев (Туркестанская область);
Судья VAR: Эльвира Нурмустафина (Алматы);
Судья AVAR: Дмитрий Филоненко (Тараз);
Резервный судья: Нурсултан Алибеков (Павлодар);
Инспектор: Павел Салий (Усть-Каменогорск)

"Атырау" - "Кайрат"

Судьи: Денис Тевяшов (Уральск), Евгений Филипчук (Шымкент), Алишер Мынбаев (Каратау);
Судья VAR: Георгий Чеховский (Астана);
Судья AVAR: Антон Кучма (Кокшетау);
Резервный судья: Руслан Султангалиев (Атырау);
Инспектор: Александр Горда (Кокшетау).

"Кайсар" - "Тобол"

Судьи: Айдын Тасыбаев, Иван Навроцкий (оба - Астана), Наргис Магау (Алматы);
Судья VAR: Рустам Омаров (Алматы);
Судья AVAR: Саят Суликанов (Актобе);
Резервный судья: Нуржан Жумашев (Кызылорда);
Инспектор: Елеш Кусаинов (Астана).

"Актобе" - "Туран"

Судьи: Болат Сариев (Уральск), Тимур Турсумбаев (Астана), Иван Филатов (Караганда);
Судья VAR: Тимур Кумашев (Астана);
Судья AVAR: Татьяна Сорокопудова (Караганда);
Резервный судья: Никита Мортин (Актобе);
Инспектор: Сергей Цареградский (Алматы).

"Астана" - "Жетысу"

Судьи: Сакен Байымбет (Тараз), Сергей Калачев (Атырау), Алексей Долгих (Павлодар);
Судья VAR: Александр Затула (Усть-Каменогорск);
Судья AVAR: Максим Панин (Костанай);
Резервный судья: Алексей Шабанов (Алматы);
Инспектор: Бахыт Кызылбаев (Актобе).

"Ордабасы" - "Елимай"

Судьи: Григорий Московченко (Павлодар), Денис Виноградов (Петропавловск), Александр Павлов (Алматы);
Судья VAR: Сергей Гороховодацкий (Алматы);
Судья AVAR: Сергей Ноженко (Талдыкорган);
Резервный судья: Муродбек Халилов (Шымкент);
Инспектор: Кайрат Сламбеков (Алматы).

Отметим, что все матчи 26-го тура КПЛ начнутся одновременно - в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по казахстанскому времени.

Сюрприз под последний тур? Зрителей ждет необычная трансляция всех матчей КПЛ одновременно

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 23 13 5 5 38-21 44
2 Астана 23 13 4 6 34-19 43
3 Актобе 23 11 7 5 37-26 40
4 Тобол 23 11 6 6 33-21 39
5 Ордабасы 23 11 6 6 34-23 39
6 Елимай 23 10 7 6 34-30 37
7 Атырау 23 9 8 6 28-19 35
8 Кайсар 23 8 7 8 26-29 31
9 Кызылжар 23 7 5 11 28-26 26
10 Женис 23 6 6 11 18-31 24
11 Жетысу 23 5 8 10 17-28 23
12 Туран 23 5 5 13 16-37 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Футбол КПЛ Казахстан Женис ФК Кызыл-Жар СК Атырау ФК Кайрат ФК Кайсар ФК Тобол ФК Актобе ФК Туран ФК Астана ФК Жетысу ФК Ордабасы ФК Елимай ФК

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