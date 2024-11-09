Последний тур КПЛ: кого из судей назначили на ключевые матчи?

В воскресенье, 10 ноября, пройдет заключительный тур КПЛ-2024. На официальном сайте КФФ опубликовали список арбитров, сообщают Vesti.kz.

Судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Самат Тергеусизов (Алматы), Илашбек Орунбаев (Туркестанская область);

Судья VAR: Эльвира Нурмустафина (Алматы);

Судья AVAR: Дмитрий Филоненко (Тараз);

Резервный судья: Нурсултан Алибеков (Павлодар);

Инспектор: Павел Салий (Усть-Каменогорск)

Судьи: Денис Тевяшов (Уральск), Евгений Филипчук (Шымкент), Алишер Мынбаев (Каратау);

Судья VAR: Георгий Чеховский (Астана);

Судья AVAR: Антон Кучма (Кокшетау);

Резервный судья: Руслан Султангалиев (Атырау);

Инспектор: Александр Горда (Кокшетау).

Судьи: Айдын Тасыбаев, Иван Навроцкий (оба - Астана), Наргис Магау (Алматы);

Судья VAR: Рустам Омаров (Алматы);

Судья AVAR: Саят Суликанов (Актобе);

Резервный судья: Нуржан Жумашев (Кызылорда);

Инспектор: Елеш Кусаинов (Астана).

Судьи: Болат Сариев (Уральск), Тимур Турсумбаев (Астана), Иван Филатов (Караганда);

Судья VAR: Тимур Кумашев (Астана);

Судья AVAR: Татьяна Сорокопудова (Караганда);

Резервный судья: Никита Мортин (Актобе);

Инспектор: Сергей Цареградский (Алматы).

Судьи: Сакен Байымбет (Тараз), Сергей Калачев (Атырау), Алексей Долгих (Павлодар);

Судья VAR: Александр Затула (Усть-Каменогорск);

Судья AVAR: Максим Панин (Костанай);

Резервный судья: Алексей Шабанов (Алматы);

Инспектор: Бахыт Кызылбаев (Актобе).

Судьи: Григорий Московченко (Павлодар), Денис Виноградов (Петропавловск), Александр Павлов (Алматы);

Судья VAR: Сергей Гороховодацкий (Алматы);

Судья AVAR: Сергей Ноженко (Талдыкорган);

Резервный судья: Муродбек Халилов (Шымкент);

Инспектор: Кайрат Сламбеков (Алматы).

Отметим, что все матчи 26-го тура КПЛ начнутся одновременно - в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по казахстанскому времени.

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