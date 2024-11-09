Последний тур КПЛ: кого из судей назначили на ключевые матчи?
В воскресенье, 10 ноября, пройдет заключительный тур КПЛ-2024. На официальном сайте КФФ опубликовали список арбитров, сообщают Vesti.kz.
В воскресенье, 10 ноября, пройдет заключительный тур КПЛ-2024. На официальном сайте КФФ опубликовали список арбитров, сообщают Vesti.kz.
"Женис" - "Кызыл-Жар"
Судьи: Данияр Сахи (Кызылорда), Самат Тергеусизов (Алматы), Илашбек Орунбаев (Туркестанская область);
Судья VAR: Эльвира Нурмустафина (Алматы);
Судья AVAR: Дмитрий Филоненко (Тараз);
Резервный судья: Нурсултан Алибеков (Павлодар);
Инспектор: Павел Салий (Усть-Каменогорск)
"Атырау" - "Кайрат"
Судьи: Денис Тевяшов (Уральск), Евгений Филипчук (Шымкент), Алишер Мынбаев (Каратау);
Судья VAR: Георгий Чеховский (Астана);
Судья AVAR: Антон Кучма (Кокшетау);
Резервный судья: Руслан Султангалиев (Атырау);
Инспектор: Александр Горда (Кокшетау).
"Кайсар" - "Тобол"
Судьи: Айдын Тасыбаев, Иван Навроцкий (оба - Астана), Наргис Магау (Алматы);
Судья VAR: Рустам Омаров (Алматы);
Судья AVAR: Саят Суликанов (Актобе);
Резервный судья: Нуржан Жумашев (Кызылорда);
Инспектор: Елеш Кусаинов (Астана).
"Актобе" - "Туран"
Судьи: Болат Сариев (Уральск), Тимур Турсумбаев (Астана), Иван Филатов (Караганда);
Судья VAR: Тимур Кумашев (Астана);
Судья AVAR: Татьяна Сорокопудова (Караганда);
Резервный судья: Никита Мортин (Актобе);
Инспектор: Сергей Цареградский (Алматы).
"Астана" - "Жетысу"
Судьи: Сакен Байымбет (Тараз), Сергей Калачев (Атырау), Алексей Долгих (Павлодар);
Судья VAR: Александр Затула (Усть-Каменогорск);
Судья AVAR: Максим Панин (Костанай);
Резервный судья: Алексей Шабанов (Алматы);
Инспектор: Бахыт Кызылбаев (Актобе).
"Ордабасы" - "Елимай"
Судьи: Григорий Московченко (Павлодар), Денис Виноградов (Петропавловск), Александр Павлов (Алматы);
Судья VAR: Сергей Гороховодацкий (Алматы);
Судья AVAR: Сергей Ноженко (Талдыкорган);
Резервный судья: Муродбек Халилов (Шымкент);
Инспектор: Кайрат Сламбеков (Алматы).
Отметим, что все матчи 26-го тура КПЛ начнутся одновременно - в воскресенье, 10 ноября, в 14:00 по казахстанскому времени.
Сюрприз под последний тур? Зрителей ждет необычная трансляция всех матчей КПЛ одновременно
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