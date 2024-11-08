Сюрприз под последний тур? Зрителей ждет необычная трансляция всех матчей КПЛ одновременно

В воскресенье, 10 ноября, в Казахстане пройдут последние матчи КПЛ-2024. В 26-м туре премьер-лиги одновременно в шести встречах схлестнутся 12 команд. По их итогам будут выявлены чемпион лиги и обладатель последней путевки в еврокубки. Корреспондент Vesti.kz рассказывает, где смотреть матчи.

Стартовый свисток во всех шести матчах прозвучит в 14:00 по казахстанскому времени. В Кызылорде "Кайсар" примет "Тобол", в Алматы "Астана" встретится с "Жетысу", в Караганде "Женис" проведет матч с "Кызыл-Жаром", в Шымкенте сыграют "Ордабасы" и "Елимай", "Атырау" и "Кайрат" выйдут на поле в Атырау, а в Актобе состоится игра между "Актобе" и "Тураном".

В этом году впервые в истории казахстанского футбола будет осуществлена трансляция-симулкаст. На телеканале Q Football с 13:30 до 16:30 будет включение со всех стадионов одновременно. Режиссер трансляции будет автоматически переключаться на ключевые моменты каждой из шести игр. Поэтому зрители точно не упустят ничего из самого важного во всех матчах.

Известно, что по окончании матчей итоги сезона подведет бывший тренер сборной Казахстана Магомед Адиев. Это будет первый подобный опыт в Казахстане, а во многих других странах мира такое обычно практикуется, особенно во время матчей заключительного тура.

Кроме того, все шесть матчей, каждый по отдельности, можно будет посмотреть на официальном сайте QFL.

Если говорить о трансляциях на телеканалах, то почти все матчи можно будет увидеть и в отдельности по ТВ. Так, на телеканале Qazsport будет показана игра между претендентом на чемпионство "Астаной" и "Жетысу".

На телеканале Sport Plus Qazaqstan покажут матч основного претендента на чемпионство - "Атырау" примет лидирующий "Кайрат". Кроме того, на официальном сайте телеканала Sport Plus Qazaqstan будет трансляция встречи "Ордабасы" - "Елимай". Оба коллектива претендуют на попадание в еврокубки.

Телеканал Q League покажет в эфире матч "Кайсар" - "Тобол". Костанайцы являются главными претендентами на четвертую путевку в еврокубки 2025/26.

Что же касается встречи "Актобе" - "Туран", в которой ничего уже не решается, то ее покажет телеканал Q Arena. Единственной же игрой, которой не будет уделено 100-процентное внимание телеканалов - это матч между "Женисом" и "Кызыл-Жаром". Ее целиком можно будет посмотреть на сайте QFL, а основные моменты будут показаны и в симулкасте на Q Football.

Это будет одна из самых интересных концовок сезона в истории отечественного чемпионата. Поэтому запасаемся терпением, чтобы дождаться воскресенья, а еще попкорном и напитками.

Фото: QFL©️