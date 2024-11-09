Российского судью лишили работы за комментарии в Telegram. Он удалял лидера сборной Казахстана

Российский футбольный судья Владислав Безбородов отстранен от работы до конца сезона 2024/25. Соответствующее решение было принято дисциплинарной комиссией судейского комитета РФС, сообщают Sports.ru.

51-летний рефери попал под проверку РФС после неоднозначных комментариев под постами Telegram-канала "Але, рэф!". По ее итогам выяснилось, что Безбородов систематически нарушал судейскую этику. Он хвалил себя, в одном из комментариев написав, что "Безбородов один остался, который умеет судить", а еще нелицеприятно высказывался о коллегах.

Теперь судья лишился возможности работать на всех соревнованиях, проводимых под эгидой РФС, до конца сезона 2024/25 (до лета 2025 года).

По ходу сезона к Безбородову неоднократно появлялись вопросы относительно спорных ситуаций и ошибок.

Отметим, что в 2017 году Безбородов удалил полузащитника и тогдашнего капитана сборной Казахстана Бауыржана Исламхана в игре с Данией (1:3).

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