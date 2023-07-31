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Арбитр нагрубил журналисту после матча чемпионата России с участием команд Зайнутдинова и Быстрова

Арбитр нагрубил журналисту после матча чемпионата России с участием команд Зайнутдинова и Быстрова
©ПФК ЦСКА

Арбитр Владислав Безбородов нахамил журналисту после вопроса о перебитом пенальти в матче РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что в это матче приняли участие игроки сборной Казахстана Марат Быстров ("Ахмат") и Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА). Встреча второго тура РПЛ в Грозном завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. Быстров был удален на 12-й минуте после за игрой рукой на линии ворот. На 19-й минуте желтую карточку получил Зайнутдинов.

- Владислав, здравствуйте.

- Ничего не говорю.

- И все же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?

- Ты что, глухой?

Отметим, что в этой игре с поля также были изгнаны Милан Гайич из ЦСКА (45-я минута) и еще один футболист "Ахмата" Андрей Семенов (90).

Турнирная таблица "Чемпионат России 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2 ЦСКА М 30 17 7 6 56-27 58
3 Спартак М 30 15 9 6 60-38 54
4 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8 Локомотив М 30 13 6 11 54-46 45
9 Динамо М 30 13 6 11 49-45 45
10 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12 Крылья Советов 30 8 8 14 32-45 32
13 Пари Нижний Новгород 30 8 7 15 34-48 31
14 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16 Торпедо М 30 2 5 23 20-62 11

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Метки:
Зайнутдинов Бахтиер ЦСКА Казахстанцы за границей Быстров Марат Премьер-лига России

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