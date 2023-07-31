Арбитр нагрубил журналисту после матча чемпионата России с участием команд Зайнутдинова и Быстрова

Арбитр Владислав Безбородов нахамил журналисту после вопроса о перебитом пенальти в матче РПЛ между "Ахматом" и ЦСКА, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Отметим, что в это матче приняли участие игроки сборной Казахстана Марат Быстров ("Ахмат") и Бахтиер Зайнутдинов (ЦСКА). Встреча второго тура РПЛ в Грозном завершилась победой ЦСКА со счетом 3:2. Быстров был удален на 12-й минуте после за игрой рукой на линии ворот. На 19-й минуте желтую карточку получил Зайнутдинов.

- Владислав, здравствуйте.

- Ничего не говорю.

- И все же. Могли бы объяснить, почему дали пробить второй пенальти второй раз в конце первого тайма?

- Ты что, глухой?

Отметим, что в этой игре с поля также были изгнаны Милан Гайич из ЦСКА (45-я минута) и еще один футболист "Ахмата" Андрей Семенов (90).

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