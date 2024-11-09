Прямая трансляция матча турецкой Суперлиги с участием Аймбетова

Сегодня, 9 ноября, пройдет матч 12-го тура чемпионата Турции между "Адана Демирспор" и "Эюпспором". В составе хозяев выступает форвард сборной Казахстана Абат Аймбетов, передают Vesti.kz.

Встреча между командами начнется в 21:00 по казахстанскому времени. Прямая трансляция будет доступна здесь.

В турнирной таблице "Адана Демирспор" занимает последнее место в чемпионате, имея два очка по итогам десяти проведенных матчей. "Эюпспор" же замыкает топ-5 - у них 19 очков после 11 туров.

29-летний Аймбетов в этом сезоне провел шесть матчей за турецкий клуб. В них он заработал одно предупреждение. Ранее он был вызван в сборную на ноябрьские матчи Лиги наций.