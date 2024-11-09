Нужна только победа. Прямая трансляция матча сборной Казахстана на ЧА по хоккею

Сегодня, 9 ноября, в Алматы пройдет третий матч сборной Казахстана на чемпионате Азии по хоккею. Соперниками хозяев станет команда Японии, передают Vesti.kz.

Встреча начнется в 19:30 по местному времени и будет показана в прямом эфире на телеканале Qazsport.

В турнирной таблице у Казахстана три очка в активе, а у лидеров из Японии - шесть очков. Для того, чтобы занять первое место на континентальном первенстве, казахстанцам необходимо побеждать соперников. А перед этим, в 16:00, свой матч проведут сборные Китая (0) и Южной Кореи (3).

Отметим, что при равенстве очков, победитель чемпионата будет определяться по дополнительным показателям.