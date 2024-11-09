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22-летний футболист завершил карьеру из-за религии

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22-летний футболист завершил карьеру из-за религии ©instagram.com/silvan.wallner

22-летний швейцарский футболист Сильван Валлнер уехал за границу только в начале сентября, перейдя в австрийский "Блау-Вайсс Линц" из "Цюриха". Но теперь принял решение завершить карьеру, передают Vesti.kz.

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22-летний швейцарский футболист Сильван Валлнер уехал за границу только в начале сентября, перейдя в австрийский "Блау-Вайсс Линц" из "Цюриха". Но теперь принял решение завершить карьеру, передают Vesti.kz.

По данным Blick, это не связано с серьезной травмой. Уроженец Цюриха добровольно решился на этот шаг из-за своей веры. Валлнер является сторонником одного из направлений протестантства, в котором запрещено работать и играть в футбол по субботам.

C "Блау-Вайсс Линц" у игрока действовал контракт до 30 июня 2026 года с опцией возможного продления еще на один сезон.

В разное время Валлнер привлекался к играм за сборные Швейцарии до 17 и 18 лет, а портал Transfermarkt оценивал защитника в 200 и 500 тысяч евро.

Швейцария Футбол Австрия Религия

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