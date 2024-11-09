"Барселона" определилась с новичками в зимнее трансферное окно

"Барселона" хочет усилить позиции левого и правого защитника в зимнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, на данный момент Жюль Кунде зарекомендовал себя как стартовый правый защитник, а Алехандро Бальде доминирует на левом фланге, оба играют основополагающую роль в схеме главного тренера Ханс-Дитера Флика.

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Однако ситуация щекотливая: ни у кого из них нет дублера, который мог бы реально побороться за место и позволить им отдохнуть в ключевых матчах. Отсутствие качественных альтернатив - это то, что беспокоит главного тренера и спортивного директора каталонского клуба Деку, и Флик согласился, что настало время усилить эти позиции опытными игроками, способными быстро адаптироваться и взять на себя ответственность в важных матчах.

На место правого защитника рассматривается Оскар Мингеса из "Сельты", который проводит отличный сезон. Что касается левого защитника, то Деку рассматривает варианты, которые принесут опыт и стабильность. Всплыло одно имя - Бена Чилуэлла из "Челси".

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Отмечается, что эти шаги являются частью стратегии Деку по созданию сбалансированной команды, способной конкурировать как в Ла Лиге, так и в Лиге чемпионов. Контакты уже начались, и, если все пойдет по плану, "Барселона" может усилиться в январе двумя качественными игроками.

"Барселона" лидирует в нынешнем сезоне Ла Лиги, набрав 33 очка в 12 матчах.