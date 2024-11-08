Зайнутдинов назвал главное отличие Черчесова от Адиева
Футболист турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что отличает главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова от предшественника Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.
Футболист турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что отличает главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова от предшественника Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.
- Чем принципиально тренировки Черчесова отличаются от занятий Магомеда Адиева?
- Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами - чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора - шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать, - рассказал Зайнутдинов в интервью "СЭ".
- Он с вами лично часто проводит индивидуальные беседы?
- Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в "Бешикташе". Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса.
- При Черчесове вы в сборной сыграли на трех разных позициях. Почему?
- Думаю, этот вопрос лучше задать Станиславу Саламовичу. Мы начинали цикл с пятью защитниками, потом перешли на четыре. Возможно, с этими тактическими нюансами и связано изменение моего амплуа. Тренер ищет мне оптимальное место на поле, где я буду максимально полезен для команды.
Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана летом, тогда как Адиев сосредоточился на работе в "Ахмате", впоследствии он покинул грозненский клуб и на данный момент находится без работы.
Под руководством Черчесова казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0) в Лиге наций, а также проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4). 14 и 17 ноября они встретятся с Австрией и Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.
Ранее Зайнутдинов ответил, по чьей "вине" не ушел из "Бешикташа" летом.
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