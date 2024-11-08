Зайнутдинов назвал главное отличие Черчесова от Адиева

Футболист турецкого "Бешикташа" Бахтиер Зайнутдинов рассказал, что отличает главного тренера сборной Казахстана Станислава Черчесова от предшественника Магомеда Адиева, передают Vesti.kz.

- Чем принципиально тренировки Черчесова отличаются от занятий Магомеда Адиева?

- Тактические нюансы раскрывать не готов. А вот вне поля, вне тренировок Станислав Саламович делает нас более дисциплинированными. Например, просит в столовую не приходить с телефонами - чтобы не в гаджеты утыкались, а друг с другом больше общались, обсуждали игры, теорию, тренировки. Вот именно его требования по дисциплине отличают Черчесова от Адиева. При этом даже когда заканчивается работа, Саламыч всегда открыт для разговора - шутит с нами, может что-то обсудить, рассказать, - рассказал Зайнутдинов в интервью "СЭ".

- Он с вами лично часто проводит индивидуальные беседы?

- Да, он довольно часто мне звонит, переживает, так как я мало играю в "Бешикташе". Интересуется моими клубными делами. Напоминает, что мне нужно еще дополнительно заниматься. Проводить беговую работу, чтобы в дальнейшем в сборной я мог выдерживать игровой ритм на протяжении 90 минут. Ценю его поддержку. Саламыч постоянно говорит, чтобы я оставался позитивным и ждал своего шанса.

- При Черчесове вы в сборной сыграли на трех разных позициях. Почему?

- Думаю, этот вопрос лучше задать Станиславу Саламовичу. Мы начинали цикл с пятью защитниками, потом перешли на четыре. Возможно, с этими тактическими нюансами и связано изменение моего амплуа. Тренер ищет мне оптимальное место на поле, где я буду максимально полезен для команды.

Напомним, Черчесов возглавил сборную Казахстана летом, тогда как Адиев сосредоточился на работе в "Ахмате", впоследствии он покинул грозненский клуб и на данный момент находится без работы.

Под руководством Черчесова казахстанцы сыграли вничью с Норвегией (0:0) в Лиге наций, а также проиграли Словении (0:3, 0:1), Австрии (0:4). 14 и 17 ноября они встретятся с Австрией и Норвегией. С окончательным составом на предстоящие матчи можно ознакомиться здесь.

Ранее Зайнутдинов ответил, по чьей "вине" не ушел из "Бешикташа" летом.