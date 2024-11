"Челси" ушел от поражения в матче с "Арсеналом" перед визитом в Казахстан

"Челси" и "Арсенал" не смогли определить сильнейшего в лондонском дерби, сыграв вничью в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча 11-го тура состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились "канониры" усилиями Габриэля Мартинелли на 60-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Педру Нету на 70-й.

