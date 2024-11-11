"Челси" ушел от поражения в матче с "Арсеналом" перед визитом в Казахстан

"Челси" и "Арсенал" не смогли определить сильнейшего в лондонском дерби, сыграв вничью в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча 11-го тура состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились "канониры" усилиями Габриэля Мартинелли на 60-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Педру Нету на 70-й.

Battle at the Bridge ⚔️



Check out the highlights from today's 1-1 draw with Chelsea 👇 pic.twitter.com/jXcX8RsnH8 — Arsenal (@Arsenal) November 10, 2024

Команды соседствуют в турнирной таблице, набрав по 19 очков: "Челси" находится на третьем месте, "Арсенал" - на четвертом.

В следующем туре, 23 ноября, "Челси" сыграет на выезде с "Лестером", а "Арсенал" примет дома "Ноттингем Форест".

"Челси" предстоит встретиться с "Астаной" в рамках общего этапа Лиги конференций. Матч пройдет 12 декабря в Алматы. Перед этим казахстанская команда сыграет дома с португальской "Виторией Гимарайнш" 28 ноября.

Цифры "Астаны" в ЛК: в чем команда хуже всех, а в чем - вторая после "Челси"?

Напомним, астанчане не смогли выиграть золото казахстанской премьер-лиги (КПЛ), финишировав на втором месте.