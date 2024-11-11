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"Челси" ушел от поражения в матче с "Арсеналом" перед визитом в Казахстан

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"Челси" ушел от поражения в матче с "Арсеналом" перед визитом в Казахстан ©x.com/ChelseaFC

"Челси" и "Арсенал" не смогли определить сильнейшего в лондонском дерби, сыграв вничью в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

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"Челси" и "Арсенал" не смогли определить сильнейшего в лондонском дерби, сыграв вничью в английской премьер-лиге (АПЛ), передают Vesti.kz.

Встреча 11-го тура состоялась на стадионе "Стэмфорд Бридж" и завершилась со счетом 1:1. Первыми успеха добились "канониры" усилиями Габриэля Мартинелли на 60-й минуте. На это хозяева поля ответили точным ударом Педру Нету на 70-й.

Команды соседствуют в турнирной таблице, набрав по 19 очков: "Челси" находится на третьем месте, "Арсенал" - на четвертом.

В следующем туре, 23 ноября, "Челси" сыграет на выезде с "Лестером", а "Арсенал" примет дома "Ноттингем Форест".

"Челси" предстоит встретиться с "Астаной" в рамках общего этапа Лиги конференций. Матч пройдет 12 декабря в Алматы. Перед этим казахстанская команда сыграет дома с португальской "Виторией Гимарайнш" 28 ноября.

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Напомним, астанчане не смогли выиграть золото казахстанской премьер-лиги (КПЛ), финишировав на втором месте.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Челси 11 5 4 2 21-13 19
4 Арсенал 11 5 4 2 18-12 19
5 Ноттингем Форест 11 5 4 2 15-10 19
6 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Ньюкасл Юнайтед 11 5 3 3 13-11 18
9 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
10 Тоттенхэм Хотспур 11 5 1 5 23-13 16
11 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
12 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
13 Манчестер Юнайтед 11 4 3 4 12-12 15
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 11 2 4 5 14-21 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Ипсвич 11 1 5 5 12-22 8
18 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
19 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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