Цифры "Астаны" в ЛК: в чем команда хуже всех, а в чем - вторая после "Челси"?

В Лиге конференций сыграна уже половина всех матчей общего этапа. Корреспондент Vesti.kz изучил статистику команд и игроков, выделив, в чем преуспевает либо уступает "Астана".

После трех туров команда имеет в активе три очка. Сначала столичные в Алматы обыграли сербский ТСЦ (1:0), а затем проиграли две игры, которые провели без основных игроков в гостях. Сначала уступили валлийскому ТНС (0:2), а затем кипрскому "Пафосу" (0:1).

С тремя очками команда Григория Бабаяна занимает 25-е место в турнирной таблице. И тут нельзя не вспомнить, что клубы, финишировавшие на 25-36-х местах, покинут еврокубки по итогам общего этапа. Поэтому в следующих матчах казахстанскому коллективу нужно набирать очки.

В чем "Астана" плоха: нет нацеленности на атаку

Команда забила всего один гол в трех турах. Это худший показатель, наряду с молдавским "Петрокубом", белорусским "Динамо" из Минска, финским ХИКом и чешской "Младой-Болеслав". По количеству ударов и попаданий в створ "Астана" тоже в пятерке отстающих.

Всего подопечные Бабаяна нанесли 28 ударов. Меньше только у ТНС (25), "Петрокуба" (23), сербского "Бораца" (22) и североирландского "Ларна" (14).

В створ же астанчане пробили семь раз, столько же у их будущих соперников из кипрского АПОЭЛа. Шесть точных ударов на счету игроков греческого "Панатинаикоса", по пять - у "Петрокуба" и "Ларна".

У "Астаны" не только мало моментов у чужих ворот, но и скромный показатель подходов к владениям соперника. К примеру, клуб входит в топ-4 худших команд по количеству поданных угловых - их было всего семь. Меньше только у "Петрокуба" и ТНС (по 6), а также у "Ларна" (2).

А в чем они преуспевают? Тут есть и плюсы, и минусы

В первую очередь, "Астана" делит лидерство с польской "Легией" по количеству попаданий в офсайд - 12. Это лидерство, но, скорее, со знаком "минус". Примерно так же можно охарактеризовать наличие "Астаны" в топ-3 по количеству совершенных вратарями сэйвов - 21. Столько же у "Млады-Болеслав", а больше только у армянского "Ноа" (23). Это говорит и о мастерстве вратарей, и о провалах в обороне.

Казахстанский клуб можно назвать одним из самых дисциплинированных в Лиге конференций. Команда совершила всего 25 фолов, занимая по этому показателю второе место. Меньше правила нарушали только игроки "Ноа" (22).

Желтые карточки только подкрепляют эту статистику. Игроки "Астаны" заработали три предупреждения, меньше только у футболистов лондонского "Челси" (2). С ними столичные сыграют в Алматы 12 декабря.

Уникальна же "Астана" тем, что стала единственным участником турнира, который в стартовых трех турах выпустил трех разных вратарей. В первом туре с ТСЦ играл хорват Йосип Чондрич, против валлийского ТНС - казахстанец Александр Заруцкий, а атаки "Пафоса" останавливал еще один отечественный голкипер - Мухаммеджан Сейсен.

В оставшихся трех турах общего этапа "Астана" сыграет с португальской "Виторией Гимарайнш" (дома, 28 ноября), лондонским "Челси" (дома, 12 декабря) и кипрским АПОЭЛом (в гостях, 19 декабря).

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Фото: ФК "Астана"©️