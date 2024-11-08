Казахстанский вратарь тащил "Астану" в одиночку и удивил всю Европу. Как это было?

Матч третьего тура общего этапа Лиги конференций между кипрским "Пафосом" и "Астаной" (1:0) получился односторонним. И судить о нем по итоговому счету на табло было бы очень некорректно. Корреспондент Vesti.kz рассказывает о главном герое встречи, благодаря которому разрыв в счете не стал разгромным.

Лидер чемпионата Кипра изначально был фаворитом противостояния, ведь гости из "Астаны" приехали на этот матч без основных игроков и лидеров. С учетом того, что "Пафос" в этом еврокубковом сезоне был крайне хорош дома (три разгромные победы и лишь одно поражение), мало кто отдавал предпочтение гостям.

И когда матч начался, стало понятно, что разница в опыте и классе присутствует. В составе хозяев не было ни одного местного игрока - все 11 футболистов являлись легионерами. У них достаточно опыта на европейском и международном уровне, а у "Астаны" многие только в этом сезоне дошли до матчей такого масштаба.

Для Мухаммеджана Сейсена, 25-летнего вратаря столичного клуба, это был еврокубковый дебют. И уже с первых минут он начал выделяться на фоне партнеров. "Астана" была прижата к собственным воротам, а в созидании не получалось совсем ничего. Редкими были случаи, когда команде удавалось сделать три передачи с продвижением вперед.

Киприоты давили и за счет владения мячом, и за счет количества создаваемых моментов. Но раз за разом натиск хозяев останавливал бесстрашный голкипер "Астаны". Сейсен успокаивал игру, "пихал" полевым игрокам и старался сохранять концентрацию. За первый тайм он совершил семь сэйвов.

Увы, но 15-минутный перерыв никак не смог изменить картину на поле. "Пафос" по-прежнему шел вперед, давил и пытался открыть счет в матче. У "Астаны" же мало что получалось. Порой Мухаммеджан совершал умопомрачительные спасения, в том числе двойные и после срезки от своего же партнера. Казахстанские болельщики, собравшиеся на трибунах стадиона в Лимасоле, начали скандировать фамилию голкипера.

Когда к 85-й минуте казалось, что все идет к героической ничьей имени Сейсена, и что "Астане" удастся прервать серию из 19 подряд гостевых еврокубковых матчей с пропущенными голами, больше всего не хотелось пропустить гол в концовке.

Но на 87-й минуте это и произошло. "Пафос" разогнал атаку с левого фланга: игрок сместился в центр и сделал выверенную подачу в штрафную, где его партнер замкнул мяч в сетку ворот Сейсена. Гол соорудили два вышедших на замену бразильца - Жажа и Андерсон Сильва. Более того, "Пафос" забил в тот момент, когда "Астана" находилась на поле вдесятером. Станиславу Басманову оказывали медицинскую помощь на бровке, а Нурали Жаксылык только готовился вступить в бой вместо него.

Кстати говоря, этого гола можно было избежать, не задержись опытный Тимур Досмагамбетов у своих ворот. Будь он на шаг дальше от Сейсена, в таком случае забивавший гол Андерсон оказался бы в положении "вне игры".

И даже после пропущенного мяча Сейсен не опустил руки. Он сделал еще пару спасений до финального свистка. В итоге, за весь матч, уроженец Тараза совершил 12 сэйвов. Всего же "Пафос" нанес 32 удара, 12 из которых пришлись в створ. "Астана" же пробила только дважды, и то не точно.

Сейсен был признан лучшим игроком матча по версиям Flashscore (оценка - 8,6) и Sofascore (9,9), и это даже с учетом оценок футболистов "Пафоса". Уже пошли разговоры о том, что Сейсен заслуживает вызова в сборную Казахстана, куда он не приглашался с 2022 года (учитываются попадания в заявки на матчи).

Если посмотреть обзор матча, то это будет больше похоже на подборку сэйвов в исполнении Мухаммеджана:

Самое невероятное, что Сейсен, сделавший 12 сэйвов в одной игре, уже входит в топ лучших вратарей Лиги конференций по числу спасений. Он уступает только шести коллегам, входящим в топ-5 рейтинга. Лидирует же по количеству сэйвов страж ворот армянского "Ноа" Огнен Чанчаревич. Он сделал 23 сэйва, правда, за три сыгранных матча. К сожалению, весь рейтинг на официальном сайте УЕФА не отображается.

Тут же отметим, что вряд ли Сейсену удастся улучшить статистику в турнире. Скорее всего, в следующих матчах Лиги конференций "Астана" будет играть уже основными футболистами, так как к тому моменту закончится сезон на внутренней арене.

Отметим, что Сейсен перебрался в "Астану" перед стартом сезона-2024. В составе столичных он провел всего четыре матча (только кубковые турниры и встреча с "Пафосом"), в которых пропустил два гола и дважды сыграл на ноль. Также Мухаммеджан своими спасениями принес столичным победу в серии пенальти с "Елимаем" в полуфинале Кубка лиги (0:0, 4:1 - по пенальти).

На ноябрьские матчи сборной Казахстана Сейсен не был вызван. Но это вполне объяснимо, ведь голкипер, который проводит всего четыре матча за год, вряд ли может рассматриваться в роли кандидата. Хотя, безусловно, играй Сейсен регулярно, он бы точно претендовал на приглашение в национальную дружину.

Интересно, появится ли какой-то спрос на Сейсена после этого перфоманса в матче с "Пафосом"? К слову, по статистике xG (ожидаемые голы), хозяева должны были забивать 3,61 мяча (статистика Flashscore), но по факту отличились всего раз. Все это - заслуга Сейсена.

Фото: ФК "Астана" (1,2,3), скриншот uefa.com (4)©️