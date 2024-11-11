Сенсацией обернулся матч "Барселоны" в чемпионате Испании

"Барселона" неожиданно оступилась в матче с "Реал Сосьедадом" в чемпионате Испании по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча 13-го тура прошла в Сан-Себастьяне и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев поля. Решающий гол на 33-й минуте забил Шералдо Беккер.

Главный тренер каталонского клуба Ханс-Дитер Флик попытался заменами переломить ход игры во втором тайме, но не вышло. Команда Иманоля Альгуасиля сумела удержать минимальное преимущество до финального свистка, благодаря чему набрала 18 очков и занимает восьмое место в турнирной таблице. Каталонцы, несмотря на осечку, продолжают лидировать, имея в активе 33 очка.

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В следующем туре, 23 ноября, "Барселона" встретится на выезде с "Сельтой", а на следующий день "Реал Сосьедад" сыграет в гостях с "Атлетиком".

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