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"Барселона" повторила антирекорд: такого не было 10 лет

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"Барселона" повторила антирекорд: такого не было 10 лет ©ФК "Барселона"

Каталонская "Барселона" повторила клубный антирекорд в чемпионате Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

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Каталонская "Барселона" повторила клубный антирекорд в чемпионате Испании по футболу, сообщают Vesti.kz.

Это произошло в матче 13-го тура с "Реалом Сосьедад" (0:1), в котором "сине-гранатовые" не нанесли ни одного удара в створ ворот соперника.

За весь матч игроки "Барселоны" нанесли 11 ударов по воротам соперника, ни разу не попав в створ ворот. На 13-й минуте из-за офсайда был отменен гол Роберта Левандовски.

По информации OptaJose, в последний раз у "Барселоны" не было ударов в створ ворот в Ла Лиге в матче с "Малагой" (0:0) в сентябре 2014 года.

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После 13 сыгранных матчей "Барселона" располагается на первой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, набрав 33 очка. У команды прервалась четырехматчевая победная серия в чемпионате.

"Реал Сосьедад" занимает девятое место, записав в свой актив 18 очков.

Барселона Ла Лига Футбол

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