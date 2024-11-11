ПСЖ нашел нового главного тренера

В "Пари Сен-Жермене" подумывают о новом главном тренере. Луиса Энрике может сменить Сержиу Консейсау, находящийся сейчас в статусе свободного агента, передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, терпение президента французского клуба Нассера Аль-Хелаифи в отношении Луиса Энрике имеет свои пределы. Если испанский специалист не добьется с командой успеха в Лиге чемпионов, то рискует лишиться своего поста. На этот случай совет директоров ПСЖ уже изучает варианты, и Сержиу Консейсау является одним из главных кандидатов на его место.

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Отмечается, что португалец, сделавший выдающуюся тренерскую карьеру в "Порту", ​​добившийся успехов на местном уровне и хороших выступлений в Европе, близок к переезду в Париж. Его конкурентоспособный характер и умение работать с молодыми командами делают его привлекательным вариантом для парижан.

Иначе говоря, Луис Энрике должен оправдать ожидания Аль-Хелаифи и болельщиков, в противном случае ему быстро подыщут преемника.

ПСЖ повторил антирекорд в Лиге чемпионов

На данный момент в чемпионате Франции у ПСЖ полный порядок, команда с 29 очками уверенно лидирует в турнирной таблице. А вот в Лиге чемпионов в активе парижан только одна победа в четырех матчах, после которых они с четырьмя очками занимают 25-е место в общей таблице. Согласно новому формату, каждая команда сыграет в основном раунде по восемь матчей с разными соперниками (четыре дома и четыре в гостях). В 1/8 финала Лиги чемпионов напрямую выходят восемь лучших команд из общей таблицы. Команды, занявшие с 9 по 24 места, примут участие в стыковых матчах за право сыграть в 1/8 финала. Команды, занявшие 25-36 места, выбывают из турнира.