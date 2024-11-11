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Вратарь "Кайрата" рассказал о вариантах из РПЛ и Европы

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Вратарь "Кайрата" рассказал о вариантах из РПЛ и Европы ©ФК "Кайрат"

Российский вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

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Российский вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

- Мой контракт подходит к концу. Даже летом были разговоры и конкретные предложения от клубов РПЛ, но мы с агентством решили остаться в "Кайрате" до конца сезона и попробовать побороться за чемпионство. Сейчас уже идут некоторые разговоры: есть варианты в РПЛ, даже европейские клубы выходили на связь. Но спешить пока некуда. Я отпраздную чемпионство, отдохну дома и после уже будем решать, где я продолжу карьеру, - рассказал Ульянов "Чемпионату".

- Ты сказал об интересе клубов РПЛ. Что за команды?

- Моей карьерой уже больше пяти лет занимаются агенты из Ultimate Sports. Я полностью доверяю им, поэтому вести все разговоры о моей дальнейшей карьере и интересе клубов - их прерогатива. Я работаю на поле, а они - за его пределами. Когда наступит момент - я все узнаю. Что касается Европы, то это не топ-5 лиг, но достаточно крепкие команды, которые выступают в еврокубках. Три года назад я был в "Строгино", а сейчас могу уехать в Европу - это безумие! Я благодарен всей своей семье, родным и близким, которые постоянно меня поддерживали. Наверное, мои упорство, трудолюбие сыграли свою роль.

- "Кайрат" не хочет предложить тебе новый контракт?

- Мы разговаривали об этом. Мы выиграли чемпионство, значит, выйдем в Лигу чемпионов. И это хорошая возможность показать себя. В любом случае разговор состоится, но пока я хочу отпраздновать чемпионство и отдохнуть. 

По данным Transfermarkt, контракт Ульянова с "Кайратом" истекает 31 декабря, а его рыночная стоимость оценивается в 350 тысяч евро. В казахстанской премьер-лиге сезона-2024 он провел 18 матчей и пропустил 15 мячей. Алматинцы стали чемпионами в последнем туре.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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