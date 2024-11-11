Вратарь "Кайрата" рассказал о вариантах из РПЛ и Европы

Российский вратарь "Кайрата" Вадим Ульянов высказался о возможных вариантах продолжения карьеры.

- Мой контракт подходит к концу. Даже летом были разговоры и конкретные предложения от клубов РПЛ, но мы с агентством решили остаться в "Кайрате" до конца сезона и попробовать побороться за чемпионство. Сейчас уже идут некоторые разговоры: есть варианты в РПЛ, даже европейские клубы выходили на связь. Но спешить пока некуда. Я отпраздную чемпионство, отдохну дома и после уже будем решать, где я продолжу карьеру, - рассказал Ульянов "Чемпионату".

- Ты сказал об интересе клубов РПЛ. Что за команды?

- Моей карьерой уже больше пяти лет занимаются агенты из Ultimate Sports. Я полностью доверяю им, поэтому вести все разговоры о моей дальнейшей карьере и интересе клубов - их прерогатива. Я работаю на поле, а они - за его пределами. Когда наступит момент - я все узнаю. Что касается Европы, то это не топ-5 лиг, но достаточно крепкие команды, которые выступают в еврокубках. Три года назад я был в "Строгино", а сейчас могу уехать в Европу - это безумие! Я благодарен всей своей семье, родным и близким, которые постоянно меня поддерживали. Наверное, мои упорство, трудолюбие сыграли свою роль.

- "Кайрат" не хочет предложить тебе новый контракт?

- Мы разговаривали об этом. Мы выиграли чемпионство, значит, выйдем в Лигу чемпионов. И это хорошая возможность показать себя. В любом случае разговор состоится, но пока я хочу отпраздновать чемпионство и отдохнуть.

По данным Transfermarkt, контракт Ульянова с "Кайратом" истекает 31 декабря, а его рыночная стоимость оценивается в 350 тысяч евро. В казахстанской премьер-лиге сезона-2024 он провел 18 матчей и пропустил 15 мячей. Алматинцы стали чемпионами в последнем туре.