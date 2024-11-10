"Кайрат" стал чемпионом Казахстана по футболу

Сегодня, 10 ноября, "Кайрат" в заключительном туре премьер-лиги чемпионата Казахстана сыграл на выезде против "Атырау", передает Vesti.kz.

Игра прошла в Атырау и завершилась победой гостей со счетом 1:0. На 58-ой минуте встречи Никита Степанов был удален с поля, а на 59-ой минуте Георгий Зария с пенальти принес "Кайрату" победу.

Таким образом, "Кайрат" набрал 47 очков и завершил КПЛ на первой строчке. Второй оказалась "Астана" с 46-ю баллами. Третья строчка у "Актобе" с 43-мя пунктами.

Отметим, что "Кайрат" в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.