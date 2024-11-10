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КПЛ
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"Актобе" узнал свое итоговое место в КПЛ-2024

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"Актобе" узнал свое итоговое место в КПЛ-2024 ©ФК "Актобе"

Сегодня, 10 ноября, в матче 26-го тура казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле принимал туркестанский "Туран", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 10 ноября, в матче 26-го тура казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле принимал туркестанский "Туран", передает Vesti.kz.

Хозяева уверенно контролировали ход матча и забили два безответных гола. У победителей точными ударами отметились Уче Агбо и Дорни Ромеро.

Таким образом, "Актобе" заработал за сезон 43 очка и завоевал "бронзу" КПЛ-2024, а "Туран" закончил первенство на 12-й позиции с 20 набранными баллами.

Чемпионом страны с 47 баллами стал "Кайрат", а второе место досталось "Астане", у которой 46 очков.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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