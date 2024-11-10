"Актобе" узнал свое итоговое место в КПЛ-2024

Сегодня, 10 ноября, в матче 26-го тура казахстанской премьер-лиги "Актобе" на своем поле принимал туркестанский "Туран", передает Vesti.kz.

Хозяева уверенно контролировали ход матча и забили два безответных гола. У победителей точными ударами отметились Уче Агбо и Дорни Ромеро.

Таким образом, "Актобе" заработал за сезон 43 очка и завоевал "бронзу" КПЛ-2024, а "Туран" закончил первенство на 12-й позиции с 20 набранными баллами.

Чемпионом страны с 47 баллами стал "Кайрат", а второе место досталось "Астане", у которой 46 очков.