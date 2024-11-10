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Испания
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"Реал" решил подписать друга Беллингема. Он играл в финале Евро-2024

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"Реал" решил подписать друга Беллингема. Он играл в финале Евро-2024 ©ФК "Реал Мадрид"

Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заинтересовал мадридский "Реал", передает Vesti.kz.

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Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заинтересовал мадридский "Реал", передает Vesti.kz.

Как сообщает издание Marca, испанский гранд активизировал переговоры по английскому футболисту. Действующий контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" рассчитан до конца сезона 2024/2025, то есть следующим летом футболист может уйти в "Реал" в статусе свободного агента.

При этом перейти в "королевский клуб" Трента уговаривает его напарник по сборной и хороший друг Джуд Беллингем. Трент является воспитанником "Ливерпуля". За родной клуб защитник провел 325 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 83 голевых паса.

Летом этого года Трент сыграл в финале чемпионата Европы, где его команда уступила Испании.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 11 9 1 1 21-6 28
2 Манчестер Сити 11 7 2 2 22-13 23
3 Ноттингем Форест 10 5 4 1 14-7 19
4 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 4 2 19-15 19
5 Челси 10 5 3 2 20-12 18
6 Арсенал 10 5 3 2 17-11 18
7 Фулхэм 11 5 3 3 16-13 18
8 Астон Вилла 11 5 3 3 17-17 18
9 Тоттенхэм Хотспур 10 5 1 4 22-11 16
10 Брентфорд 11 5 1 5 22-22 16
11 Борнмут 11 4 3 4 15-15 15
12 Ньюкасл Юнайтед 10 4 3 3 10-10 15
13 Манчестер Юнайтед 10 3 3 4 9-12 12
14 Вест Хэм Юнайтед 11 3 3 5 13-19 12
15 Лестер Сити 10 2 4 4 14-18 10
16 Эвертон 11 2 4 5 10-17 10
17 Кристал Пэлас 11 1 4 6 8-15 7
18 Вулверхэмптон Уондерерс 11 1 3 7 16-27 6
19 Ипсвич 10 0 5 5 10-21 5
20 Саутгемптон 11 1 1 9 7-21 4

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