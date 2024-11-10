"Реал" решил подписать друга Беллингема. Он играл в финале Евро-2024

Защитник сборной Англии и "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд заинтересовал мадридский "Реал", передает Vesti.kz.

Как сообщает издание Marca, испанский гранд активизировал переговоры по английскому футболисту. Действующий контракт Александер-Арнольда с "Ливерпулем" рассчитан до конца сезона 2024/2025, то есть следующим летом футболист может уйти в "Реал" в статусе свободного агента.

При этом перейти в "королевский клуб" Трента уговаривает его напарник по сборной и хороший друг Джуд Беллингем. Трент является воспитанником "Ливерпуля". За родной клуб защитник провел 325 матчей, в которых забил 19 голов и отдал 83 голевых паса.

Летом этого года Трент сыграл в финале чемпионата Европы, где его команда уступила Испании.