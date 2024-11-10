Боранбаев нашел объяснение чемпионству "Кайрата" в КПЛ-2024

Председатель наблюдательного совета футбольного клуба "Кайрат" Кайрат Боранбаев в интервью SPORT+ поделился эмоциями от завоевания чемпионского титула 2024 года, передает Vesti.kz.

В последнем туре "Кайрат" на выезде обыграл "Атырау" со счетом 1:0. Благодаря этому клуб набрал 47 очков и на один балл обошел "Астану".

"В этом году чемпионат получился очень интересный. Последний тур многое решал. Конечно, мы следили за тем, что происходит в других матчах. Получилась хорошая развязка. Тот факт, что мы лучше всех провели концовку, одержав четыре победы подряд, дало нам преимущество, которое позволило нам стать чемпионами. На перерыв сегодня мы ушли при счете 0:0 и были абсолютно спокойны, потому что матч играется 90 минут", - заявил Боранбаев.

Отметим, что "Кайрат" в четвертый раз в истории стал чемпионом Казахстана. Ранее алматинский клуб побеждал в 1992, 2004 и 2020 годах.