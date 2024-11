Жумагулов пожаловался на промоушен после дебюта. Ему "зажали" денег

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) пожаловался на организаторов турнира Oktagon 63 в Братиславе (Словакия), передает Vesti.kz.

Жумагулов дебютировал в промоушене поединком с валлийским бойцом Аароном Эби (16-10), который выдался зрелищным и кровавым и закончился убедительной победой Жалгаса единогласным решением судей. Однако, организаторы не посчитали его самым лучшим и отдали премию за перфоманс вечера местному бойцу Ивану Бухингеру (44-10), нокаутировавшему намибийца Хафени Нафуку (10-2).

Реакция казахстанца не заставила себя ждать.

