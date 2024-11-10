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Жумагулов пожаловался на промоушен после дебюта. Ему "зажали" денег

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Жумагулов пожаловался на промоушен после дебюта. Ему "зажали" денег ©Vesti.kz, Турар Казангапов

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) пожаловался на организаторов турнира Oktagon 63 в Братиславе (Словакия), передает Vesti.kz.

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Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) пожаловался на организаторов турнира Oktagon 63 в Братиславе (Словакия), передает Vesti.kz.

Жумагулов дебютировал в промоушене поединком с валлийским бойцом Аароном Эби (16-10), который выдался зрелищным и кровавым и закончился убедительной победой Жалгаса единогласным решением судей. Однако, организаторы не посчитали его самым лучшим и отдали премию за перфоманс вечера местному бойцу Ивану Бухингеру (44-10), нокаутировавшему намибийца Хафени Нафуку (10-2).

Реакция казахстанца не заставила себя ждать.

"Вы видели бой? Озеро крови? Драматичную концовку? Вы отдали победу в номинации "Лучшее выступление вечера" не тому бойцу!" - написал Жумагулов в социальной сети Х в комментариях к видеофрагменту боя Бухингера.

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