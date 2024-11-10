Жумагулов пожаловался на промоушен после дебюта. Ему "зажали" денег
Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) пожаловался на организаторов турнира Oktagon 63 в Братиславе (Словакия), передает Vesti.kz.
Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) пожаловался на организаторов турнира Oktagon 63 в Братиславе (Словакия), передает Vesti.kz.
Жумагулов дебютировал в промоушене поединком с валлийским бойцом Аароном Эби (16-10), который выдался зрелищным и кровавым и закончился убедительной победой Жалгаса единогласным решением судей. Однако, организаторы не посчитали его самым лучшим и отдали премию за перфоманс вечера местному бойцу Ивану Бухингеру (44-10), нокаутировавшему намибийца Хафени Нафуку (10-2).
Реакция казахстанца не заставила себя ждать.
"Вы видели бой? Озеро крови? Драматичную концовку? Вы отдали победу в номинации "Лучшее выступление вечера" не тому бойцу!" - написал Жумагулов в социальной сети Х в комментариях к видеофрагменту боя Бухингера.
⚡️ ‘Buki’ did it again!!— OKTAGON MMA (@OktagonOfficial) November 10, 2024
European MMA legend, Ivan Buchinger 🇸🇰 showed he still has plenty left in the tank after stopping young prospect, Nafuka, in the OKTAGON 63 headliner last night.
What is next for the Slovakian icon?
Rewatch the event👇🏼
📺 https://t.co/TVP7NaDRbZ pic.twitter.com/xCgP0VRpSS
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