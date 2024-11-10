Жумагулов дебютировал в европейском промоушене и избил до крови экс-футболиста

Казахстанский боец ММА Жалгас Жумагулов (17-9) провел свой дебютный поединок в европейском промоушене OKTAGON в Братиславе (Словакия). Ему противостоял валлиец Аарон Эйби (16-10-1), передают Vesti.kz.

В первом раунде Жумагулов дважды уронил соперника, но не смог его финишировать. При этом у Эйби открылось рассечение в районе головы, но после осмотра ему позволили продолжить схватку.

Второй и третий раунды также остались за казахстанцем, он уверенно контролировал ход боя и в итоге одержал уверенную победу решением судей.

Это был первый поединок 36-летнего Жумагулова в чешско-словацком промоушене. Что касается 34-летнего Эйби, то он уже дважды бился за пояс чемпиона организации, но оба раза проиграл.

Эйби - бывший футболист, представлявший сборную Уэльса на молодежном уровне. Более подробно о нем можно прочитать в этом материале.

Напомним, Жумагулов в свое время провел семь боев в UFC: одержал одну победу и потерпел шесть поражений.