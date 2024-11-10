Камбэком закончилась битва Алипа с Самородовым в РПЛ

В 15 туре российской премьер-лиги состоялся матч грозненского "Ахмата" и "Зенита" из Санкт-Петербурга, передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Грозном и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. В составе победителей забили Матео Кассера и Густаво Антуан. При этом "Ахмат" усилиями Арсена Адамова провел первый мяч в матче.

В составе команд сыграли игроки сборной Казахстана. За "Ахмат" с первых минут вышел Максим Самородов, который был заменен на 77-ой минуте. За "Зенит" во втором тайме на замену вышел Нуралы Алип.

После победы "Зенит" закрепился на втором месте с 36-ю очками. "Ахмат" же с девятью баллами располагается на 15-ой строчке.