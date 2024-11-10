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Камбэком закончилась битва Алипа с Самородовым в РПЛ

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Камбэком закончилась битва Алипа с Самородовым в РПЛ ©КФФ

В 15 туре российской премьер-лиги состоялся матч грозненского "Ахмата" и "Зенита" из Санкт-Петербурга, передает Vesti.kz.

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В 15 туре российской премьер-лиги состоялся матч грозненского "Ахмата" и "Зенита" из Санкт-Петербурга, передает Vesti.kz.

Встреча прошла в Грозном и завершилась победой "Зенита" со счетом 2:1. В составе победителей забили Матео Кассера и Густаво Антуан. При этом "Ахмат" усилиями Арсена Адамова провел первый мяч в матче.

В составе команд сыграли игроки сборной Казахстана. За "Ахмат" с первых минут вышел Максим Самородов, который был заменен на 77-ой минуте. За "Зенит" во втором тайме на замену вышел Нуралы Алип.

После победы "Зенит" закрепился на втором месте с 36-ю очками. "Ахмат" же с девятью баллами располагается на 15-ой строчке.

Турнирная таблица "Чемпионат России 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Краснодар 14 11 3 0 31-6 36
2 Зенит 15 11 3 1 33-7 36
3 Локомотив М 15 11 1 3 30-18 34
4 Динамо М 15 9 3 3 31-17 30
5 Спартак М 15 8 4 3 25-12 28
6 ЦСКА М 15 8 3 4 24-10 27
7 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8 Ростов 15 4 5 6 20-26 17
9 Акрон Тл 15 4 4 7 19-30 16
10 Пари НН 15 4 3 8 15-27 15
11 Динамо Мх 15 3 6 6 9-14 15
12 Крылья Советов 15 3 3 9 13-23 12
13 Химки 15 2 6 7 16-28 12
14 Факел 15 2 6 7 10-23 12
15 Ахмат 15 1 6 8 13-29 9
16 Оренбург 15 1 5 9 16-30 8

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Алип Нуралы Зенит Сборная РК по футболу Казахстанцы за границей Самородов Максим Премьер-лига России Футбол

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