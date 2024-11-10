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КПЛ
Вчера 23:50
 

Победу "Кайрата" в КПЛ-2024 присвоили Кержакову. Детали

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Победу "Кайрата" в КПЛ-2024 присвоили Кержакову. Детали ©ФК "Кайрат"

Известный российский журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале призвал наградить бывшего тренера "Кайрата" Александра Кержакова золотой медалью чемпионата Казахстана, передает Vesti.kz.

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Известный российский журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале призвал наградить бывшего тренера "Кайрата" Александра Кержакова золотой медалью чемпионата Казахстана, передает Vesti.kz.

Накануне "Кайрат" стал чемпионом страны обыграв "Атырау" со счетом 1:0. Команда набрала 47 очков и в четвертый раз в истории выиграла КПЛ.

"Поздравляю Александра Кержакова с победой "Кайрата" в чемпионате Казахстана - четвертой в истории. Да, сейчас он с командой не работает, но девять матчей, больше двух других специалистов (невероятная вещь - золото алматинцы взяли при ТРЕХ тренерах за сезон!), он во главе команды провел. А казахстанский тренер Рафаэль Уразбахтин, когда-то проведший игроком сезон в "Ростсельмаше" (еще даже не "Ростове"), довел дело до конца. Надеюсь, что у руководства "Кайрата" хватит благородства вручить или передать Кержакову заслуженную им медаль", - написал Рабинер.

Напомним, что 41-летний специалист проработал в "Кайрате" 97 дней, покинув клуб после поражения от "Астаны" в матче 19-го тура КПЛ-2024.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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