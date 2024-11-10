Победу "Кайрата" в КПЛ-2024 присвоили Кержакову. Детали

Известный российский журналист Игорь Рабинер в своем телеграм-канале призвал наградить бывшего тренера "Кайрата" Александра Кержакова золотой медалью чемпионата Казахстана, передает Vesti.kz.

Накануне "Кайрат" стал чемпионом страны обыграв "Атырау" со счетом 1:0. Команда набрала 47 очков и в четвертый раз в истории выиграла КПЛ.

"Поздравляю Александра Кержакова с победой "Кайрата" в чемпионате Казахстана - четвертой в истории. Да, сейчас он с командой не работает, но девять матчей, больше двух других специалистов (невероятная вещь - золото алматинцы взяли при ТРЕХ тренерах за сезон!), он во главе команды провел. А казахстанский тренер Рафаэль Уразбахтин, когда-то проведший игроком сезон в "Ростсельмаше" (еще даже не "Ростове"), довел дело до конца. Надеюсь, что у руководства "Кайрата" хватит благородства вручить или передать Кержакову заслуженную им медаль", - написал Рабинер.

Напомним, что 41-летний специалист проработал в "Кайрате" 97 дней, покинув клуб после поражения от "Астаны" в матче 19-го тура КПЛ-2024.