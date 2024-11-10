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Воспитанник четвертьфиналиста Лиги чемпионов решил судьбу "Тобола" в КПЛ

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Воспитанник четвертьфиналиста Лиги чемпионов решил судьбу "Тобола" в КПЛ ©ФК "Кайсар"

Сегодня, 10 ноября, кызылординский "Кайсар" в рамках 26-го тура КПЛ сыграл дома с костанайским "Тоболом", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 10 ноября, кызылординский "Кайсар" в рамках 26-го тура КПЛ сыграл дома с костанайским "Тоболом", передает Vesti.kz.

Встреча выдалась упорной. "Тоболу" нужна была победа для попадания в еврокубки, но планы испортил белорусский легионер "Кайсара" Василий Совпель, который оформил дубль. Победа со счетом 2:0 позволила "Тоболу" занять лишь пятое место с 39-ю очками. У кызылординцев стало 34 балла, что позволило закончить турнир на восьмой строчке.

Отметим, что Совпель является воспитанником польской "Легии", которая выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов и является рекордсменом по количеству побед в чемпионате и кубке Польши.

Напомним, что чемпионом Казахстана стал "Кайрат", который в гостях победил "Атырау" (1:0). Второе место досталось "Астане", которая разгромила дома "Жетысу" (5:0), а третья строчка у "Актобе", победившего у "Турана" (2:0).

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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