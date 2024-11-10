Воспитанник четвертьфиналиста Лиги чемпионов решил судьбу "Тобола" в КПЛ

Сегодня, 10 ноября, кызылординский "Кайсар" в рамках 26-го тура КПЛ сыграл дома с костанайским "Тоболом", передает Vesti.kz.

Встреча выдалась упорной. "Тоболу" нужна была победа для попадания в еврокубки, но планы испортил белорусский легионер "Кайсара" Василий Совпель, который оформил дубль. Победа со счетом 2:0 позволила "Тоболу" занять лишь пятое место с 39-ю очками. У кызылординцев стало 34 балла, что позволило закончить турнир на восьмой строчке.

Отметим, что Совпель является воспитанником польской "Легии", которая выходила в четвертьфинал Лиги чемпионов и является рекордсменом по количеству побед в чемпионате и кубке Польши.

Напомним, что чемпионом Казахстана стал "Кайрат", который в гостях победил "Атырау" (1:0). Второе место досталось "Астане", которая разгромила дома "Жетысу" (5:0), а третья строчка у "Актобе", победившего у "Турана" (2:0).