Дебютный гол в концовке решил судьбу последнего матча КПЛ-2024

Сегодня, 10 ноября, в заключительном матче КПЛ-2024 астанинский "Женис" принимал дома петропавловский "Кызылжар-СК", передает Vesti.kz.

В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами. После перерыва Мади Хасейн на последних минутах игры вырвал минимальную победу для "Кызылжар-СК". Этот мяч стал первым для футболиста в составе клуба. Победа со счетом 1:0 позволила команде из Петропавла удержаться на девятой строчке с 29 баллами. "Женис" с 24-я очками остался на десятой позиции.

Чемпионом КПЛ-2024 стал "Кайрат", который с трудом обыграл "Атырау" (1:0). На счету чемпиона 47 баллов. Вторая строчка у "Астаны" с 46-ю очками, а замыкает тройку лидеров "Актобе" с 43 пунктами.