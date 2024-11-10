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КПЛ
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Дебютный гол в концовке решил судьбу последнего матча КПЛ-2024

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Дебютный гол в концовке решил судьбу последнего матча КПЛ-2024 ©ФК "Кызылжар-СК"

Сегодня, 10 ноября, в заключительном матче КПЛ-2024 астанинский "Женис" принимал дома петропавловский "Кызылжар-СК", передает Vesti.kz.

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Сегодня, 10 ноября, в заключительном матче КПЛ-2024 астанинский "Женис" принимал дома петропавловский "Кызылжар-СК", передает Vesti.kz.

В первом тайме команды не смогли отличиться забитыми мячами. После перерыва Мади Хасейн на последних минутах игры вырвал минимальную победу для "Кызылжар-СК". Этот мяч стал первым для футболиста в составе клуба. Победа со счетом 1:0 позволила команде из Петропавла удержаться на девятой строчке с 29 баллами. "Женис" с 24-я очками остался на десятой позиции.

Чемпионом КПЛ-2024 стал "Кайрат", который с трудом обыграл "Атырау" (1:0). На счету чемпиона 47 баллов. Вторая строчка у "Астаны" с 46-ю очками, а замыкает тройку лидеров "Актобе" с 43 пунктами.

Турнирная таблица "Премьер-Лига Казахстана 2024"

Участник И В Н П М О
1 Кайрат 24 14 5 5 39-21 47
2 Астана 24 14 4 6 39-19 46
3 Актобе 24 12 7 5 39-26 43
4 Ордабасы 24 12 6 6 36-24 42
5 Тобол 24 11 6 7 33-23 39
6 Елимай 24 10 7 7 35-32 37
7 Атырау 24 9 8 7 28-20 35
8 Кайсар 24 9 7 8 28-29 34
9 Кызылжар 24 8 5 11 29-26 29
10 Женис 24 6 6 12 18-32 24
11 Жетысу 24 5 8 11 17-33 23
12 Туран 24 5 5 14 16-39 20
13 Шахтер 24 2 4 18 12-45 10
14 Аксу Пв 0 0 0 0 0 0

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Женис ФК Кызыл-Жар СК КПЛ Футбол

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