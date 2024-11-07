ПСЖ повторил антирекорд в Лиге чемпионов

ПСЖ показал худший старт в Лиге чемпионов за последние 20 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

Накануне парижане уступили дома мадридскому "Атлетико" со счетом 1:2.

Парижане, после четырех матчей набрали четыре очка (одна победа, одна ничья и два поражения) и занимают 25 место.

По данным Opta, это худший клубный результат в Лиге чемпионов за последние двадцать лет. Впервые с сезона 2004/05 ПСЖ снова заработал лишь четыре очка после первых четырех матчей группового этапа.

Отметим, что после поражения "Атлетико" ПСЖ покинул зону плей-офф Лиги чемпионов, занимая в общем этапе турнира 25 место.