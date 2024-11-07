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ПСЖ "вылетел" из плей-офф Лиги чемпионов: подробности

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ПСЖ "вылетел" из плей-офф Лиги чемпионов: подробности ©x.com/PSG

ПСЖ покинул зону плей-офф Лиги чемпионов, занимая в общем этапе турнира 25 место, сообщают Vesti.kz.

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ПСЖ покинул зону плей-офф Лиги чемпионов, занимая в общем этапе турнира 25 место, сообщают Vesti.kz.

Накануне парижане уступили на своем поле мадридскому "Атлетико" со счетом 1:2.

На 14 минуте парижан вывел вперед Уоррен Заир-Эмери. На 18 минуте Науэль Молина сравнял счет, а победу "Атлетико" принес Анхель Корреа (90+3 минута).

Парижане, после четырех матчей набрали четыре очка (одна победа, одна ничья и два поражения) и занимают 25 место.

Отметим, с первого по восьмое место команды выходят в 1/8 финала. Клубы, расположившиеся с девятое по 24 место сыграют стыковые матчи.

В следующем матче парижане сыграют на выезде с "Баварией". Игра пройдет 26 ноября.

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