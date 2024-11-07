Фиаско ПСЖ, "Арсенала" и разгром в матче "Барселоны". Главное в Лиге чемпионов

Состоялись десять матчей четвертого тура общего этапа Лиги чемпионов. Не обошлось без неожиданных результатов. Vesti.kz знакомят с их результатами.

Испанская "Барселона" обыграла на выезде испанскую "Црвену Звезду". Встреча в Белграде завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Голами в составе "сине-гранатовых" отметились Иньиго Мартинес (13 минута), Роберт Левандовски (43, 53), Рафинья (55) и Фермин Лопес Мартин (76). У хозяев голы забили Силас Катомпа Мвумпа (27) и Милсон (84).

Французский ПСЖ на своем поле уступил мадридскому "Атлетико" со счетом 2:1. На 14 минуте парижан вывел вперед Уоррен Заир-Эмери. На 18 минуте Науэль Молина сравнял счет, а победу "Атлетико" принес Анхель Корреа (90+3 минута).

Миланский "Интер" на своем поле нанес поражение лондонскому "Арсеналу" - 1:0. Единственный гол на 45+3 минуте забил Хакан Чалхаоглу.

Немецкая "Бавария" дома обыграла португальскую "Бенфику" со счетом 1:0. Единственный гол на 67-й минуте забил Джамал Мусиала.

Результаты матчей:

"Бавария" (Германия) - "Бенфика" (Португалия) - 1:0;

"Спарта" Пр (Чехия) - "Брест" (Франция) - 1:2;

"Фейеноорд" (Нидерланды) - "Ред Булл Зальцбург" (Австрия) - 1:3;

"Штутгарт" (Германия) - "Аталанта" (Италия) - 0:2;

ПСЖ (Франция) - "Атлетико" М (Испания) - 1:2;

"Црвена Звезда" (Сербия) - "Барселона" (Испания) - 2:5;

"Интер" М (Италия) - "Арсенал" (Англия) - 1:0;

"Шахтер" Д (Украина) - "Янг Бойз" (Швейцария) - 2:1;

"Брюгге" (Бельгия) - "Астон Вилла" (Англия) - 1:0;

"Болонья" (Италия) - "Монако" (Франция) - 0:1.

Впервые в истории в основном раунде Лиги чемпионов выступают 36 команд, турнир проходит в новом формате. Каждый участник сыграет восемь матчей против восьми разных соперников. Восемь лучших команд в сводной таблице напрямую выйдут в 1/8 финала. Команды, занявшие места с 9-го по 24-е, сыграют в дополнительном раунде плей-офф.