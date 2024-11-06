В "Барселоне" готовы заключить трансферную сделку с ПСЖ на 30 миллионов

Стало известно об интересе "Пари Сен-Жермена" к одному из футболистов "Барселоны", передают Vesti.kz.

По информации El Nacional, на этот раз речь идет не о Жюле Кунде, Рональде Араухо, Ламине Ямале, Педри, Френки де Йонге или Гави, которые также фигурируют в повестке дня президента ПСЖ Нассера Аль-Хелаифи и которые в последние месяцы были связаны с проектом главного тренера парижан Луиса Энрике. В данном случае французский клуб проявил интерес к датскому защитнику Андреасу Кристенсену.

Отмечается, что президент каталонского клуба Жоан Лапорта готов вести переговоры о продаже Кристенсена даже с ПСЖ, несмотря на напряженные отношения между обоими клубами. Но для этого он просит от Аль-Хелаифи 30 миллионов евро.

28-летний Кристенсен выступает за "Барселону" с 2022 года. До этого защищал цвета "Боруссии" из Менхенгладбаха и "Челси". Его контракт с "сине-гранатовыми" действует до 30 июня 2026 года, а портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста в 30 миллионов евро.