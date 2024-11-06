Ветеран UFC раскритиковал новую идею Шавката Рахмонова

Ветеран UFC Мэтт Браун из США прокомментировал желание казахстанца Шавката Рахмонова биться за временный пояс в связи со срывом боя против действующего чемпиона промоушена американца палестинского происхождения Белала Мухаммада. По мнению Рахмонова, идеальным соперником для такого поединка был бы американец нигерийского происхождения Камару Усман, передают Vesti.kz.

Мухаммад должен был защищать свой титул против Рахмонова 7 декабря в рамках турнира UFC 310 в Лас-Вегасе. Однако Белал снялся с боя ввиду проблем со здоровьем. Теперь матчмейкеры ищут новый главный бой.

Браун понимает необходимость заполнить пустоту, образовавшуюся из-за отсутствия Мухаммада на UFC 310, но как бы он ни наслаждался потенциальным боем Рахмонова против Усмана, он просто не видит необходимости во временном титуле.

"Я думаю, мы все знаем, что это, по крайней мере, не титул. У Белала есть этот чертов титул. Он скоро вернется. Он будет драться с победителем. Это матч претендентов на титул. Отлично. Это отличный бой. Я очень хочу увидеть этот бой. Я так же хочу увидеть бой Шавката и Усмана, как и бой Шавката и Белала, только за реальный титул с Белалом", - цитирует Брауна MMA Fighting.

В последние годы UFC стала вводить временные титулы чаще из необходимости поднять рейтинг, чем потому, что действующий чемпион не может защищать настоящий пояс в течение длительного времени.

Ранее Рахмонову подобрали топ-5 соперников после срыва боя за титул UFC.